Buscan a dos jóvenes desaparecidos en Baracoa, Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras. Familiares de dos adolescentes de 17 años reportaron su desaparición en la comunidad de Baracoa, Puerto Cortés, y solicitaron apoyo de la población para obtener información que permita localizarlos.
Los menores fueron identificados como Josué Enríquez y Yair Vega, quienes se encuentran desaparecidos desde el miércoles, según la información proporcionada por sus familiares.
Desde que dejaron de tener comunicación con ellos, sus familias permanecen preocupadas y realizan la búsqueda con el objetivo de conocer su paradero y lograr que regresen a sus hogares.
La desaparición fue reportada en el sector de Baracoa, donde familiares y personas cercanas han solicitado la colaboración de quienes puedan aportar algún dato que ayude a ubicarlos.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ambos adolescentes desaparecieron ni sobre el lugar donde fueron vistos por última vez.
Los familiares pidieron a cualquier persona que haya visto a Josué o Yair, o que tenga información relacionada con su paradero, comunicarse a los números habilitados para recibir información.
Las personas que puedan aportar datos pueden llamar al 9351-3442, uno de los números proporcionados por los familiares.
También se encuentran disponibles los números 9785-5314 y 9864-6632 para recibir cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda.
La familia solicitó que la información sea compartida y que cualquier dato sobre los adolescentes sea comunicado oportunamente para facilitar su localización.