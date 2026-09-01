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Buscan a dos jóvenes desaparecidos en Baracoa, Puerto Cortés

Josué Enríquez y Yair Vega fueron vistos por última vez el pasado miércoles. Sus familiares solicitan apoyo para obtener información sobre su paradero

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 14:20 -
  • Redacción La Prensa
Buscan a dos jóvenes desaparecidos en Baracoa, Puerto Cortés

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ambos adolescentes desaparecieron.

Puerto Cortés, Honduras. Familiares de dos adolescentes de 17 años reportaron su desaparición en la comunidad de Baracoa, Puerto Cortés, y solicitaron apoyo de la población para obtener información que permita localizarlos.

Los menores fueron identificados como Josué Enríquez y Yair Vega, quienes se encuentran desaparecidos desde el miércoles, según la información proporcionada por sus familiares.

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Desde que dejaron de tener comunicación con ellos, sus familias permanecen preocupadas y realizan la búsqueda con el objetivo de conocer su paradero y lograr que regresen a sus hogares.

La desaparición fue reportada en el sector de Baracoa, donde familiares y personas cercanas han solicitado la colaboración de quienes puedan aportar algún dato que ayude a ubicarlos.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ambos adolescentes desaparecieron ni sobre el lugar donde fueron vistos por última vez.

Los familiares pidieron a cualquier persona que haya visto a Josué o Yair, o que tenga información relacionada con su paradero, comunicarse a los números habilitados para recibir información.

Las personas que puedan aportar datos pueden llamar al 9351-3442, uno de los números proporcionados por los familiares.

También se encuentran disponibles los números 9785-5314 y 9864-6632 para recibir cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda.

La familia solicitó que la información sea compartida y que cualquier dato sobre los adolescentes sea comunicado oportunamente para facilitar su localización.

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