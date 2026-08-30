Denuncian en Honduras que la desaparición forzada es una práctica "cruel e inhumana"

Tegucigalpa, Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) denunció este domingo que la desaparición forzada es una práctica "cruel e inhumana" que constituye una "flagrante violación" de los derechos humanos y pone en riesgo la vida de las víctimas. Con motivo de la conmemoración este 30 de agosto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y el Día Nacional del Detenido Desaparecido, el organismo señaló que esta problemática no representa únicamente la privación arbitraria de la libertad, sino una "flagrante violación" que coloca en "gravísimo peligro" la integridad personal, la seguridad y la existencia misma de quienes la sufren. "La desaparición de una persona no representa únicamente su ausencia física para sus familiares y seres queridos, sino que constituye un hecho que marca profundamente (a las) comunidades y a la sociedad en su conjunto", enfatizó el Conadeh en un comunicado.

Agregó que el desconocimiento sobre el paradero de una persona, sumado a la falta de respuesta o apoyo estatal, implica la negación del derecho a saber, así como del derecho a buscar y a ser buscado. La falta de datos oficiales impide dimensionar con precisión el fenómeno. No obstante, comités de familiares de migrantes desaparecidos estimaban hasta mediados de 2025 unos 890 casos, de los que 814 corresponden a migrantes hondureños no localizados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Por su parte, el Banco Forense registraba alrededor de 1.872 perfiles genéticos de familias hondureñas que buscan a sus familiares desaparecidos.