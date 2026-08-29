Politólogo argentino se reúne con diputados hondureños para discutir agenda política y cultural

Durante la reunión, Zambrano planteó la necesidad de establecer una agenda común entre actores políticos de distintos países de la región para intercambiar experiencias y posiciones frente a los problemas que enfrentan los gobiernos latinoamericanos.

Tegucigalpa, Honduras. El escritor y politólogo argentino Agustín Laje se reunió el viernes con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y diputados de distintas bancadas, con quienes abordó los desafíos políticos de América Latina y temas relacionados con la vida, la familia y la educación.

“Hay que empezar a consolidar un plan de trabajo y una agenda en común”, manifestó Zambrano, al referirse a la influencia que, según dijo, tienen las decisiones de los funcionarios en el rumbo de cada país.

Uno de los temas expuestos por Zambrano fueron las reformas e iniciativas aprobadas o promovidas desde el Congreso Nacional en asuntos relacionados con la vida y la familia.

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Entre ellas mencionó la reforma constitucional que establece disposiciones sobre el aborto y el matrimonio, además de propuestas vinculadas con la enseñanza de valores y los derechos de los padres en la educación de sus hijos.

Zambrano también habló sobre el denominado Grupo de Oración Legislativo (GOL), integrado por diputados de diferentes bancadas y que, según el Congreso, mantiene reuniones semanales.

Por su parte, Laje se refirió a Honduras como un referente desde su perspectiva dentro de lo que denomina la “lucha cultural” frente al socialismo del siglo XXI y las corrientes progresistas.

“Miramos Honduras como un ejemplo de cómo salir de la degradación cultural”, expresó el politólogo argentino durante la reunión.

Laje indicó además que uno de los objetivos de su visita es conocer cómo se abordan en Honduras asuntos como la protección de la vida, la familia, los derechos de los niños y el papel de los padres en la educación.