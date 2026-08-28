Tomás Zambrano no dijo que quienes rechazan el censo del INE y la reforma energética hurtan energía

San Pedro Sula, Honduras

Circula en redes sociales una publicación que atribuye a Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional, una supuesta declaración en la que asegura que las personas que se niegan a ser censadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y a que se apruebe la reforma energética lo hacen porque hurtan energía eléctrica. Sin embargo, es falso. No hay registros públicos de que Zambrano haya realizado esa declaración en medios de comunicación ni en fuentes confiables. Por el contrario, el titular del Legislativo ha pedido a la población participar en el censo y ha rechazado públicamente versiones que relacionan el levantamiento censal con medidas sobre el servicio de energía eléctrica. Además, el mismo congresista negó a EH Verifica la autoría de la declaración atribuida. “Aquellos que se niegan a recibir el censo y a que se apruebe la reforma de la ENEE, es porque hurtan energía eléctrica, eso significa que el mismo pueblo tiene la ENEE en quiebra”, dice literalmente el texto de una publicación en Facebook, compartida más de 40 veces desde el 26 de agosto de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda comenzó el 10 de agosto de 2026, coordinado por el INE. Es el primer censo realizado en Honduras después de 13 años y busca determinar cuántas personas viven en el país, dónde residen y cuáles son sus condiciones de vida. La información servirá para actualizar las estadísticas nacionales y apoyar la planificación y distribución de recursos públicos. El proceso ha estado acompañado de desinformación que lo relaciona con el servicio eléctrico y la instalación o revisión de contadores. Zambrano se pronunció el 15 de agosto y pidió a la población recibir a los censistas, asegurando que el proceso es una herramienta para conocer las condiciones y necesidades de los hondureños y que no debe relacionarse con asuntos políticos o medidas sobre la energía eléctrica. Por su parte, la reforma energética es el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca modificar la Ley General de la Industria Eléctrica y reorganizar la ENEE mediante la separación de sus principales actividades: generación, transmisión y distribución. La intención es que estas áreas funcionen mediante estructuras empresariales diferenciadas, con el objetivo de mejorar la gestión, reducir pérdidas y generar condiciones para nuevas inversiones. La bancada del Partido Liberal elaboró una contrapropuesta denominada Ley de Justicia Energética, acompañada de una iniciativa para prevenir, controlar y sancionar el fraude eléctrico. Su planteamiento también contempla reorganizar la ENEE, pero con una diferencia central: la ENEE matriz conservaría la propiedad de los activos, mientras las subsidiarias se encargarían de administrarlos, operarlos, mantenerlos y custodiarlos. Para el 24 de agosto, EL HERALDO informaba que todavía no estaban asegurados los 65 votos necesarios para ninguno de los proyectos y que continuaban las reuniones entre las bancadas y la Comisión de Energía. El Partido Liberal, además, planteaba continuar el diálogo antes de definir su respaldo definitivo.

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