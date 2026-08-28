Olimpia, Motagua y Marathón ya lo saben: días y horarios de cuartos de final de Copa

San Pedro Sula, Honduras.

Definido. La Concacaf confirmó este viernes 28 de agosto el camino de los ocho mejores equipos de la Copa Centroamericana 2026 en la siguiente fase de la competencia. El ente de la región dio a conocer las fechas, horarios y sedes de los próximos encuentros de ida y vuelta. De parte de Honduras, Olimpia, Motagua y Marathón, son los equipos que aseguraron su lugar en los cuartos de final. Los equipos catrachos buscarán dar la pelea y mantenerse con vida en el torneo para meterse dentro de los cuatro mejores. Uno de los atractivos en esta nueva etapa de la Copa Centroamericana, es el clásico tico entre Saprissa y Cartaginés: la serie entre ambos comenzará el miércoles 9 de septiembre en la "cueva del Monstruo", mientras que la vuelta será el próximo 16 de septiembre en el Estadio José Rafael "Fello" Meza.

Esos mismos días se viene la participación de un equipo catracho. En la primera batalla, el Motagua recibirá en el Nacional a un Alianza de El Salvador que quiere seguir dando batalla en la Copa Centroamericana 2026. Para el duelo final, el Ciclón Azul deberá visitar tierras salvadoreñas. Ya el jueves 10 de septiembre, le toca el turno a Marathón. El cuadro verdolaga albergará un choque ante Alajuelense en el Estadio Morazán. La vuelta está programada para el jueves 17 de septiembre en el Alejandro Morera Soto. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para culminar, el Olimpia encarará en el duelo de ida una exigente visita a territorio salvadoreño frente a Luis Ángel Firpo. Los dirigidos por Eduardo Espinel cerraron con paso perfecto en la fase de grupos, por lo que cerrarán en el Nacional en busca del pase a las semifinales del torneo de Concacaf. Los cuatro equipos que avancen a la siguiente etapa de la Copa Centroamericana, tendrán una recompensa doble, ya que más allá de pelear por el título, asegurarán su pase a la Concacaf Champions Cup 2027. Para aquellos que no logren superar los cuartos de final, disputarán una fase de repechaje a partidos de ida y vuelta, en una repesca para pelear por dos cupos restantes al torneo de la región.

Fechas, sedes y horarios de los partidos de ida

Miércoles 9 de septiembre - Saprissa vs. Cartaginés (Hora: 7:06 PM - Estadio Ricardo Saprissa) - Motagua vs. Alianza (Hora: 9:06 PM - Estadio Nacional Chelato Uclés) Jueves 10 de septiembre - Marathón vs. Alajuelense (Hora: 7:06 PM - Estadio Morazán) - Luis Ángel Firpo vs. Olimpia (Hora: 9:06 PM - El Salvador)

Fechas, horarios y sedes de los partidos de vuelta