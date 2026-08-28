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Olimpia, Motagua y Marathón ya lo saben: días y horarios de cuartos de final de Copa

La Concacaf oficializó las fechas, horarios y sedes de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.

  • Actualizado: 28 de agosto de 2026 a las 12:57 -
  • Lesly Gutiérrez
Olimpia, Motagua y Marathón ya lo saben: días y horarios de cuartos de final de Copa

Olimpia, Motagua y Marathón conocieron el calendario para los juegos en cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026.
San Pedro Sula, Honduras.

Definido. La Concacaf confirmó este viernes 28 de agosto el camino de los ocho mejores equipos de la Copa Centroamericana 2026 en la siguiente fase de la competencia. El ente de la región dio a conocer las fechas, horarios y sedes de los próximos encuentros de ida y vuelta.

De parte de Honduras, Olimpia, Motagua y Marathón, son los equipos que aseguraron su lugar en los cuartos de final. Los equipos catrachos buscarán dar la pelea y mantenerse con vida en el torneo para meterse dentro de los cuatro mejores.

Uno de los atractivos en esta nueva etapa de la Copa Centroamericana, es el clásico tico entre Saprissa y Cartaginés: la serie entre ambos comenzará el miércoles 9 de septiembre en la "cueva del Monstruo", mientras que la vuelta será el próximo 16 de septiembre en el Estadio José Rafael "Fello" Meza.

Cruces de cuartos de Copa Centroamericana: rivales de Olimpia, Motagua y Marathón

Esos mismos días se viene la participación de un equipo catracho. En la primera batalla, el Motagua recibirá en el Nacional a un Alianza de El Salvador que quiere seguir dando batalla en la Copa Centroamericana 2026. Para el duelo final, el Ciclón Azul deberá visitar tierras salvadoreñas.

Ya el jueves 10 de septiembre, le toca el turno a Marathón. El cuadro verdolaga albergará un choque ante Alajuelense en el Estadio Morazán. La vuelta está programada para el jueves 17 de septiembre en el Alejandro Morera Soto.

Para culminar, el Olimpia encarará en el duelo de ida una exigente visita a territorio salvadoreño frente a Luis Ángel Firpo. Los dirigidos por Eduardo Espinel cerraron con paso perfecto en la fase de grupos, por lo que cerrarán en el Nacional en busca del pase a las semifinales del torneo de Concacaf.

Los cuatro equipos que avancen a la siguiente etapa de la Copa Centroamericana, tendrán una recompensa doble, ya que más allá de pelear por el título, asegurarán su pase a la Concacaf Champions Cup 2027. Para aquellos que no logren superar los cuartos de final, disputarán una fase de repechaje a partidos de ida y vuelta, en una repesca para pelear por dos cupos restantes al torneo de la región.

Fechas, sedes y horarios de los partidos de ida

Miércoles 9 de septiembre

- Saprissa vs. Cartaginés (Hora: 7:06 PM - Estadio Ricardo Saprissa)

- Motagua vs. Alianza (Hora: 9:06 PM - Estadio Nacional Chelato Uclés)

Jueves 10 de septiembre

- Marathón vs. Alajuelense (Hora: 7:06 PM - Estadio Morazán)

- Luis Ángel Firpo vs. Olimpia (Hora: 9:06 PM - El Salvador)

Fechas, horarios y sedes de los partidos de vuelta

Miércoles 16 de septiembre

- Cartaginés vs. Saprissa (Hora: 6:30 PM - Estadio José Rafael "Fello" Meza)

- Alianza vs. Motagua (Hora: 9:15 PM - El Salvador)

Jueves 17 de septiembre

- Alajuelense vs. Marathón (Hora: 6:30 PM - Estadio Alejandro Morera Soto, Costa Rica)

- Olimpia vs. Luis Ángel Firpo (Hora: 9:15 PM - Estadio Nacional)

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Lesly Gutiérrez
Lesly Gutiérrez
Periodista

Licenciada en Periodismo, formada en las aulas del Centro Universitario Tecnológico (CEUTEC). Trabajo para las plataformas digitales de Diario DIEZ, La Prensa y El Heraldo como redactora de contenido deportivo nacional e internacional desde 2022.

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