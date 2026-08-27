Olimpia arrasó en su grupo y un equipo fue desastre: así terminó la tabla

El Club Deportivo Olimpia volvió a dar un golpe de autoridad en el fútbol centroamericano y se quedó con uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. El Viejo León derrotó 2-1 al Saprissa de Costa Rica en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, en una noche cargada de emoción, historia y rivalidad entre dos de los clubes más laureados de la región.
Ante un escenario completamente abarrotado por la afición olimpista, el conjunto hondureño demostró personalidad, jerarquía y contundencia para imponerse ante el Monstruo Morado. Olimpia no solamente consiguió una victoria de enorme valor frente a uno de sus grandes rivales históricos de Centroamérica, sino que además cerró la fase de grupos dejando una imagen de equipo sólido y con aspiraciones serias de conquistar el torneo.
Los dirigidos por el conjunto albo terminaron como los grandes dominadores de su grupo. Olimpia se adueñó del Grupo C con 12 puntos, producto de una campaña prácticamente perfecta, mientras que Saprissa finalizó en la segunda posición con nueve unidades. El equipo hondureño mostró regularidad durante toda la primera etapa y llegó a la última jornada con el liderato prácticamente en sus manos, pero terminó confirmándolo con una victoria ante el gigante costarricense.
El triunfo tuvo además un significado especial por la forma en que se consiguió. Olimpia supo golpear en los momentos importantes, resistió la reacción del Saprissa y terminó celebrando ante su gente una victoria que le permite cerrar esta primera etapa con enorme confianza. El Estadio Nacional Chelato Uclés se convirtió en una verdadera fiesta al finalizar el encuentro, con miles de aficionados celebrando el triunfo del León y soñando con una nueva conquista internacional.
La clasificación del grupo quedó completada con Mixco en el tercer lugar, sumando tres puntos. Más abajo apareció Alianza de Panamá, también con tres unidades, mientras que UMECIT cerró la clasificación sin sumar puntos. De esta manera, Olimpia terminó en lo más alto y dejó claro que fue uno de los equipos más consistentes de toda la fase de grupos.
DUELO DE CUARTOS
El Viejo León ahora deberá cambiar completamente el chip. La fase de grupos ya quedó atrás y comienza la parte decisiva de la Copa Centroamericana, donde cualquier error puede significar la eliminación. Olimpia tendrá que trasladar todo lo mostrado durante esta primera etapa a una serie de cuartos de final que promete ser exigente.
El próximo desafío será ante Luis Ángel Firpo de El Salvador, rival al que deberá enfrentar con la misma seriedad y concentración que mostró durante la fase de grupos. El objetivo está cada vez más claro: avanzar, acercarse a la gran final y luchar por el título centroamericano.
Olimpia ya dio un primer golpe importante al derrotar al Saprissa en el clásico regional. Ahora, el León quiere que esa victoria sea solamente el comienzo de un camino que termine con una nueva corona internacional. La afición olimpista vuelve a ilusionarse y el equipo hondureño llega a la fase decisiva con argumentos para soñar en grande.