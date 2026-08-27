Olimpia arrasó en su grupo y un equipo fue desastre: así terminó la tabla

Tegucigalpa, Honduras.

El Club Deportivo Olimpia volvió a dar un golpe de autoridad en el fútbol centroamericano y se quedó con uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. El Viejo León derrotó 2-1 al Saprissa de Costa Rica en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, en una noche cargada de emoción, historia y rivalidad entre dos de los clubes más laureados de la región.

Ante un escenario completamente abarrotado por la afición olimpista, el conjunto hondureño demostró personalidad, jerarquía y contundencia para imponerse ante el Monstruo Morado. Olimpia no solamente consiguió una victoria de enorme valor frente a uno de sus grandes rivales históricos de Centroamérica, sino que además cerró la fase de grupos dejando una imagen de equipo sólido y con aspiraciones serias de conquistar el torneo.

Los dirigidos por el conjunto albo terminaron como los grandes dominadores de su grupo. Olimpia se adueñó del Grupo C con 12 puntos, producto de una campaña prácticamente perfecta, mientras que Saprissa finalizó en la segunda posición con nueve unidades. El equipo hondureño mostró regularidad durante toda la primera etapa y llegó a la última jornada con el liderato prácticamente en sus manos, pero terminó confirmándolo con una victoria ante el gigante costarricense.