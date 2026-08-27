Asesinan a madre de dos niños cuando salía de su casa en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras. Karla Yesenia Flores Zúñiga, de 37 años, fue asesinada a balazos la noche del miércoles 26 de agosto cuando salía de su vivienda en la colonia Nueva Esperanza, sector oriental de la capital.

La víctima, madre de dos niños, fue atacada por sujetos armados que, según versiones de vecinos, aparentemente la esperaban en la vía pública. Tras dispararle en repetidas ocasiones, los responsables huyeron del lugar.

Residentes de la zona aseguraron haber escuchado una ráfaga de aproximadamente 15 detonaciones. El ataque causó alarma entre los habitantes, quienes posteriormente alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.