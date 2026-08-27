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Asesinan a madre de dos niños cuando salía de su casa en Tegucigalpa

Karla Flores, madre de dos niños y auxiliar de Sanidad del Ejército, fue asesinada a tiros cuando salía de su vivienda en la colonia Nueva Esperanza de Tegucigalpa

Asesinan a madre de dos niños cuando salía de su casa en Tegucigalpa

Karla Yesenia Flores Zúñiga, de 37 años y madre de dos niños, fue asesinada a balazos cuando salía de su vivienda en la colonia Nueva Esperanza, Tegucigalpa.

Tegucigalpa, Honduras. Karla Yesenia Flores Zúñiga, de 37 años, fue asesinada a balazos la noche del miércoles 26 de agosto cuando salía de su vivienda en la colonia Nueva Esperanza, sector oriental de la capital.

La víctima, madre de dos niños, fue atacada por sujetos armados que, según versiones de vecinos, aparentemente la esperaban en la vía pública. Tras dispararle en repetidas ocasiones, los responsables huyeron del lugar.

Residentes de la zona aseguraron haber escuchado una ráfaga de aproximadamente 15 detonaciones. El ataque causó alarma entre los habitantes, quienes posteriormente alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

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Karla Yesenia Flores Zúñiga trabajaba como auxiliar en el departamento de Sanidad del Ejército de Honduras. Tras conocerse su muerte, la institución emitió un acuerdo de duelo por el fallecimiento de la integrante de sus filas.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena para facilitar el trabajo de los especialistas de Inspecciones Oculares. Los investigadores recolectaron indicios que podrían ayudar a establecer cómo ocurrió el ataque.

Personal de Medicina Forense también realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a la morgue capitalina, donde se practicaría la autopsia correspondiente para determinar científicamente la causa de muerte.

El crimen vuelve a generar preocupación por la violencia contra las mujeres en Honduras. Flores Zúñiga deja a dos niños en la orfandad, mientras sus familiares y allegados esperan que las autoridades esclarezcan su muerte.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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