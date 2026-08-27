¡Dereck Moncada se destapa con golazo y clasifica al Lugano a Conference League!

Suiza.

El encuentro de repechaje se encontraba en un punto de altísima tensión. El conjunto israelí había logrado pegar primero en el partido para emparejar el marcador global 2-2, poniendo contra las cuerdas al equipo suizo y encendiendo las alarmas en el esquema visitante.

El atacante catracho volvió a demostrar su enorme categoría y capacidad para aparecer en las citas de máxima exigencia. En un choque vibrante frente al Maccabi Tel Aviv de Israel, el exjugador de Olimpia tomó la responsabilidad en el momento decisivo y rubricó una obra de arte.

El hondureño Dereck Moncada firmó una noche inolvidable en el fútbol europeo al anotar un auténtico golazo en la fase previa a la UEFA Conference League y selló así la clasificación del Lugano de Suiza ante el Tel Aviv (2-3 en el global) a la fase de grupos del torneo continental.

Sin embargo, cuando la presión era más sofocante, emergió la figura indomable del 'catracho'. Corría el minuto 79 del compromiso cuando Moncada frotó la lámpara y sacó de la nada una genialidad individual que cambió el rumbo de la eliminatoria de manera radical.

La acción del tanto fue una muestra perfecta de potencia, técnica y determinación. Dereck Moncada recuperó el esférico desde un costado, aceleró con velocidad para desbordar a su marca, diagonalizó hacia el centro para perfilarse y desenfundó un implacable bombazo cruzado al poste izquierdo del guardameta, imposible de detener.

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Sin embargo, cuando la presión era más sofocante, emergió la figura indomable del 'catracho'. Corría el minuto 79 del compromiso cuando Moncada frotó la lámpara y sacó de la nada una genialidad individual que cambió el rumbo de la eliminatoria de manera radical.

La acción del tanto fue una muestra perfecta de potencia, técnica y determinación. Dereck recuperó el esférico desde un costado, aceleró con velocidad para desbordar a su marca, diagonalizó hacia el centro para perfilarse y desenfundó un implacable bombazo cruzado al poste izquierdo del guardameta, imposible de detener.

Este impacto representa el tercer gol del joven talento catracho vistiendo los colores del Lugano. Moncada ya registra dos anotaciones en la Liga de Suiza y suma ahora su primera conquista europea,.

Con esta anotación de antología, Dereck Moncada no solo aseguró el boleto de su club a la fase de grupos de la Conference League, sino que volvió a poner en alto el nombre de Honduras en las competiciones de clubes más prestigiosas del planeta.