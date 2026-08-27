Sargento del Ejército de EEUU no pudo evitar la deportación de su esposa hondureña

Estados Unidos. La deportación de una hondureña mantiene separada a una familia en Estados Unidos luego de que su esposo, un sargento del Ejército estadounidense, no pudiera impedir que las autoridades migratorias la removieran del país. Hedar Leonel Turcios Juarez, sargento del Ejército de Estados Unidos, recibió la noticia de que su esposa, Cristy Maryori Villafranca Trejo, había sido deportada a Honduras después de permanecer bajo custodia migratoria.

De acuerdo con información confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Villafranca fue removida de Estados Unidos el 24 de agosto, semanas después de haber sido detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La detención ocurrió en julio, frente a su hija de seis años, en el estacionamiento de un establecimiento Walmart. Desde entonces, su esposo había intentado gestionar alternativas para evitar que fuera deportada y continuar con los trámites para regularizar su situación migratoria.