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Sargento del Ejército de EEUU no pudo evitar la deportación de su esposa hondureña

Cristy Maryori Villafranca Trejo fue deportada a Honduras el pasado lunes 24 de agosto, pese a los esfuerzos de su esposo para regularizar su situación migratoria

Sargento del Ejército de EEUU no pudo evitar la deportación de su esposa hondureña

Cristy Maryori Villafranca fue detenida en julio frente a su hija de seis años y finalmente deportada a Honduras el 24 de agosto.

Estados Unidos. La deportación de una hondureña mantiene separada a una familia en Estados Unidos luego de que su esposo, un sargento del Ejército estadounidense, no pudiera impedir que las autoridades migratorias la removieran del país.

Hedar Leonel Turcios Juarez, sargento del Ejército de Estados Unidos, recibió la noticia de que su esposa, Cristy Maryori Villafranca Trejo, había sido deportada a Honduras después de permanecer bajo custodia migratoria.

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De acuerdo con información confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Villafranca fue removida de Estados Unidos el 24 de agosto, semanas después de haber sido detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La detención ocurrió en julio, frente a su hija de seis años, en el estacionamiento de un establecimiento Walmart. Desde entonces, su esposo había intentado gestionar alternativas para evitar que fuera deportada y continuar con los trámites para regularizar su situación migratoria.

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Turcios Juarez se convirtió en ciudadano estadounidense en 2024, después de cumplir un despliegue de nueve meses en Medio Oriente como integrante de las Fuerzas Armadas.

El sargento sostiene que su esposa llegó a Estados Unidos en 2016, cuando buscaba escapar de la violencia en Honduras. Según su versión, Villafranca no representaba un peligro para la comunidad y ambos habían iniciado gestiones para buscar una solución a su situación migratoria.

Pese a los esfuerzos realizados por la familia, las autoridades migratorias determinaron que Villafranca debía abandonar Estados Unidos y finalmente fue trasladada a Honduras.

El DHS defendió la deportación y señaló que la hondureña había ingresado ilegalmente a territorio estadounidense. La dependencia también explicó que tener un cónyuge o familiar que forme parte de las Fuerzas Armadas no concede automáticamente un estatus migratorio legal.

La decisión dejó a la pareja separada y a su hija de seis años en Estados Unidos, mientras la madre permanece ahora en Honduras.

Por ahora, la familia deberá evaluar las opciones legales disponibles para intentar resolver la situación migratoria de Villafranca y determinar si existe alguna vía que permita su eventual regreso a Estados Unidos.

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Redacción La Prensa
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