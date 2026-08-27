Casas prefabricadas toman fuerza como opción de vivienda en Honduras

En Francisco Morazán y sus alrededores, particularmente en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía, las soluciones prefabricadas de concreto y las estructuras de madera tratada pueden utilizarse en cabañas y segundas residencias. Los sistemas de concreto prefabricado también pueden emplearse en ampliaciones y determinados proyectos habitacionales.En la zona del valle de Comayagua, los módulos habitacionales pueden utilizarse para oficinas de campo, campamentos de construcción y espacios destinados a trabajadores que se trasladan temporalmente por motivos laborales.