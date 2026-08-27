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Casas prefabricadas toman fuerza como opción de vivienda en Honduras

Las casas prefabricadas y modulares ganan interés en Honduras por su rapidez, variedad de materiales y alternativas frente a la construcción tradicional.

  • Actualizado: 27 de agosto de 2026 a las 07:38 -
  • Kleymer Baquedano
Casas prefabricadas toman fuerza como opción de vivienda en Honduras

La mayoría de las casas prefabricadas y modulares de bajo costo que se comercializan en Amazon son fabricadas en China.

 Foto: Cortesía

San Pedro Sula, Honduras. Las casas prefabricadas y modulares comienzan a ganar espacio en Honduras como una alternativa a la construcción tradicional de bloque y cemento. La rapidez de montaje, la posibilidad de controlar parte del presupuesto desde la fábrica y la variedad de materiales y diseños son algunos de los factores que han despertado el interés por este tipo de vivienda.

En Honduras se comercializan soluciones fabricadas localmente y estructuras importadas, entre ellas casas plegables y expandibles procedentes de China. Estos modelos pueden utilizarse como viviendas, segundas residencias, cabañas, oficinas, alojamientos turísticos y espacios temporales para proyectos de construcción.

El material utilizado influye en la durabilidad, el aislamiento y el diseño. Las estructuras de concreto destacan por su resistencia y aislamiento acústico; las de madera, por su calidez y aislamiento térmico natural, aunque requieren mantenimiento periódico. Por su parte, el acero o entramado de acero permite estructuras ligeras y resistentes, con tiempos de montaje más rápidos y posibilidades para diseños modernos.

El alto costo de la vivienda también abre espacio para nuevas alternativas. De acuerdo con un sondeo realizado por LA PRENSA a desarrolladores y agentes inmobiliarios, actualmente predomina en Honduras la vivienda dirigida a los segmentos medio y medio alto, con precios que oscilan entre L2.5 millones y L5 millones.

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A esto se suman los condominios en torres, cuyos precios se cotizan en dólares y pueden superar esos montos. En tanto, la vivienda social parte de L900,000 a L1.4 millones, aunque este tipo de proyectos son escasos en el país.

Rapidez y control de costos

Una de las principales ventajas de las viviendas prefabricadas y modulares es que gran parte de su construcción se realiza en fábrica, lo que puede reducir desperdicios y facilitar la planificación de materiales y tiempos. Algunos modelos también permiten conocer con anticipación el costo de fabricación, aunque este no necesariamente incluye gastos como transporte, instalación, terreno y otros trabajos.

El terreno representa un costo adicional y debe cumplir con las condiciones necesarias para la construcción y el acceso de los vehículos que transportan los módulos. También pueden requerirse trabajos de cimentación, instalación de servicios básicos, montaje y acabados.

Dependiendo del sistema, diseño, tamaño y condiciones del proyecto, parte de la vivienda puede ser fabricada previamente y trasladada al terreno para su ensamblaje, reduciendo los tiempos de ejecución frente a una construcción convencional. En el país, actualmente hay varias empresas que ofrecen este tipo de viviendas importadas desde China.

Ariel Santos, directivo de la Asociación de Urbanizadores y Promotores de Vivienda de Honduras (Asuprovih), opinó que las casas prefabricadas son una tendencia en otros países, pero que en Honduras todavía no son el común denominador.

Santos señaló que este tipo de viviendas no genera empleo en la misma proporción que la construcción tradicional, actividad que, según indicó, representa más del 60% del total del sector de la construcción en el país y genera unos 400,000 empleos en sus diferentes segmentos. También señaló el alto costo de estas viviendas.

Los modelos importados de China

Entre las alternativas que han despertado interés están las casas contenedor plegables o expandibles fabricadas en China. Estos modelos pueden transportarse compactados dentro de contenedores marítimos y, una vez en el terreno, ser desplegados y ensamblados con equipos especializados.

Aunque los precios de fábrica de algunos modelos básicos pueden ser inferiores a los de una vivienda convencional, el precio de compra en origen no representa necesariamente el costo final para el comprador.

Algunos modelos expandibles o modulares básicos comercializados en Honduras tienen precios de entre L329,000 y L500,000, únicamente por la estructura de la vivienda.

Algunos modelos expandibles o modulares básicos comercializados en Honduras tienen precios de entre L329,000 y L500,000, únicamente por la estructura de la vivienda.

 (Foto: Cortesía)

La importación implica considerar transporte marítimo, tarifas portuarias, servicios de agentes aduaneros, impuestos, aranceles y otros gastos relacionados con la nacionalización y el traslado hasta el terreno. También deben sumarse los costos de instalación y adecuación del sitio.

Algunos modelos expandibles o modulares básicos comercializados en Honduras se ofrecen como referencia entre 329,000 lempiras y 500,000 lempiras, sin incluir el terreno ni otros costos de instalación.

Las casas prefabricadas están disponibles en una amplia variedad de tamaños, desde modelos compactos de entre 15 y 30 m², pensados para una habitación, baño y pequeña cocina, hasta opciones medianas de entre 37 y 56 m², que pueden incluir sala, cocina, uno o dos dormitorios y un baño. Los modelos más grandes, incluidos algunos de dos plantas, alcanzan entre 75 y 98 m² y ofrecen mayor espacio, con varios dormitorios, baño completo, sala-comedor e incluso ático.

Silvio Larios, gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), manifestó que toda solución es buena y que este tipo de viviendas tiene ventajas al implementarse de inmediato y contribuir a solventar el déficit habitacional. Sin embargo, consideró que no genera el mismo dinamismo económico de la construcción tradicional, debido a que implica una menor demanda de materiales, mano de obra y servicios locales.

“No creo que sea una mala solución las casas prefabricadas pero creo que debemos apoyar más nuestra mano de obra, porque por eso se esta yendo la gente para otros países porque aquí no hay oportunidades”, aseveró Larios.

Cuatro zonas donde se observa interés

El interés por las viviendas prefabricadas y modulares puede variar según las características y necesidades de cada región del país.

En Islas de la Bahía, particularmente Roatán y Utila, el transporte de materiales desde tierra firme puede representar un reto adicional para los proyectos de construcción. En este contexto, las estructuras prefabricadas de madera tratada y los sistemas modulares de acero pueden utilizarse para viviendas, cabañas y proyectos turísticos.

En la zona norte y el litoral Atlántico, incluyendo San Pedro Sula, Tela y La Ceiba, los modelos expandibles y los sistemas construidos con paneles prefabricados pueden utilizarse para viviendas, quintas y proyectos de playa.

Uno de los modelos de casas prefabricadas plegables comercializados en plataformas de comercio electrónico, con diseño modular expandible, paneles de imitación de madera y estructura metálica negra, es producido por proveedores asiáticos para su exportación.

Uno de los modelos de casas prefabricadas plegables comercializados en plataformas de comercio electrónico, con diseño modular expandible, paneles de imitación de madera y estructura metálica negra, es producido por proveedores asiáticos para su exportación.

 (Foto: Cortesía)

En Francisco Morazán y sus alrededores, particularmente en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía, las soluciones prefabricadas de concreto y las estructuras de madera tratada pueden utilizarse en cabañas y segundas residencias. Los sistemas de concreto prefabricado también pueden emplearse en ampliaciones y determinados proyectos habitacionales.

En la zona del valle de Comayagua, los módulos habitacionales pueden utilizarse para oficinas de campo, campamentos de construcción y espacios destinados a trabajadores que se trasladan temporalmente por motivos laborales.

Una alternativa que requiere planificación

Aunque las casas prefabricadas y modulares pueden ofrecer ventajas en tiempo de construcción, transporte y planificación, su conveniencia depende de las características de cada proyecto. El precio de la estructura es solo uno de los componentes del costo total.

Antes de adquirir una vivienda de este tipo, el comprador debe verificar las especificaciones del fabricante, la calidad de los materiales, las garantías, las condiciones de transporte y montaje, los permisos necesarios y las características del terreno.

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Alejandro Puerto, directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH), manifestó que este tipo de viviendas requiere una buena estructura de suelo y puede convertirse en una solución habitacional, aunque también es necesario considerar el acceso a los servicios básicos para garantizar que sea habitable.

“No solo es la casa, es el desarrollo urbanístico, que hace que el sistema sea digno, si la casa cumple con los requisitos, hay varios tipos de casas prefabricadas, hay que meterle a las nuevas soluciones, a las nuevas tecnologías solo hay que empaparse y tener conocimiento sobre estos temas antes de ejecutarlos”, indicó Puerto.

El precio del terreno es otro de los factores que debe considerar el comprador, ya que actualmente, el costo de un terreno puede partir de L1 millón y alcanzar hasta L2 millones, dependiendo de la zona.

El precio de la vivienda en Honduras ha aumentado 75% en los últimos cinco años, de acuerdo a datos oficiales.

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Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

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