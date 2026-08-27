Un juzgado resolverá el 1 de septiembre la causa contra JOH por fraude y lavado de activos

Tegucigalpa. El Juzgado Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de Honduras anunciará el próximo 1 de septiembre la resolución de la audiencia inicial contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) por presunto fraude y lavado de activos, informó este miércoles una fuente judicial.

La audiencia contra el exmandatario, iniciada el pasado 12 de agosto, concluyó este miércoles tras la presentación de los alegatos finales por parte del Ministerio Público (Fiscalía) y la defensa técnica.

El portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, indicó que el juez deberá determinar si existen indicios suficientes para dictar auto de formal procesamiento y prisión preventiva, lo que daría paso a la siguiente etapa del proceso penal, antes de un juicio oral, o si, por el contrario, procede el sobreseimiento definitivo y el cierre de la causa.

Hernández afronta el proceso conocido como Pandora II, tras regresar a Honduras el pasado 26 de julio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo indultara en diciembre de 2025 de la condena de 45 años de prisión por narcotráfico que le fue impuesta en 2024, dos años después de su extradición a ese país.