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ÚLTIMA HORA: EE UU suspende citas para visas en sus embajadas a nivel mundial
hace 2 min
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JOH vuelve a la Corte por Pandora II esto ocurre durante la audiencia
Juan Orlando Hernández enfrenta este miércoles una nueva jornada del caso Pandora II, con evacuación de pericias y pruebas de la defensa
Redacción La Prensa
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Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 15:08
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Redacción La Prensa
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