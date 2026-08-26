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ÚLTIMA HORA: EE UU suspende citas para visas en sus embajadas a nivel mundial
hace 2 min
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Mundo
Riada en Nepal deja 98 muertos y casi 900 desaparecidos
Las inundaciones golpearon con fuerza el norte del país, mientras equipos de rescate buscan a las personas desaparecidas entre las zonas afectadas.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 11:08
-
Redacción La Prensa
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