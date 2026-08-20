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La proliferación de satélites amenaza las observaciones astronómicas, concluye estudio

A medida que miles de nuevos satélites entren en órbita, los astrónomos podrían enfrentar crecientes dificultades para observar el cosmos, según un estudio del Observatorio Europeo Austral (ESO), que opera telescopios en el norte de Chile.

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