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El calor mortal transforma a agricultores de Japón en trabajadores nocturnos

Mientras los veranos en Japón se vuelven cada vez más calurosos, los agricultores de edad avanzada del país están pasando a trabajar de noche para evitar el riesgo de una insolación potencialmente mortal.

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