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Robots chinos pasan del espectáculo al trabajo

En la Conferencia Mundial de Robótica de Pekín, inaugurada este miércoles, las máquinas ya no se conforman con posar para las cámaras: mueven paquetes, embolsan productos, doblan ropa y recogen basura mientras sus fabricantes buscan que pasen de atracciones de feria a trabajadores y bienes de consumo.

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