  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

La industria china de robots busca atraer inversores y clientes

Más de 300 empresas presentan actualmente sus robots humanoides en Pekín durante la Conferencia Mundial de Robots. Desde boxear hasta acomodar productos en estantes, las máquinas ya dominan algunas tareas.

Últimos Videos