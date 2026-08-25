  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Mundo

Golpe a migrantes: EE. UU. revocará visas de quienes solicitaron asilo

Se prevé que esta medida se aplique a quienes consiguieron visas B1 y B2, las que corresponden a viajes de turismo y negocios, entre los años 2016 y 2026, y que hayan solicitado asilo o estén en trámite actualmente

Últimos Videos