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Mundo
Fuerte terremoto de magnitud 7,2 sacude la región de Ayacucho, Perú
Perú se ubica en una zona conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce un 80% de la actividad sísmica mundial
Redacción La Prensa
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Actualizado: 20 de agosto de 2026 a las 17:08
-
Redacción La Prensa
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