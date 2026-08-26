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ÚLTIMA HORA: EE UU suspende citas para visas en sus embajadas a nivel mundial
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Deportes
Javier López celebra pase de Motagua, pero confiesa dura noticia sobre uno de sus jugadores
Motagua consiguió uno de los objetivos que se había trazado en la Copa Centroamericana y selló su clasificación a los cuartos de final tras rescatar un empate ante Municipal en Guatemala.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 11:08
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Redacción La Prensa
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