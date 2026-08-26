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Javier López celebra pase de Motagua, pero confiesa dura noticia sobre uno de sus jugadores

Motagua consiguió uno de los objetivos que se había trazado en la Copa Centroamericana y selló su clasificación a los cuartos de final tras rescatar un empate ante Municipal en Guatemala.

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