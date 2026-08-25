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Deportes
Club de nueve años protagoniza remontada épica y jugará la Champions
Con apenas nueve años de existencia, la institución consiguió por primera vez en su historia el boleto a la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.
Redacción La Prensa
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Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 18:08
-
Redacción La Prensa
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