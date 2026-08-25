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Deportes
Motagua resiste la tormenta y avanza a cuartos de Copa Centroamericana
El campeón del fútbol hondureño logró empatar 1-1 ante Municipal en el estadio El Trébol y, con este resultado, aseguró su clasificación
Redacción La Prensa
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Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 22:08
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Redacción La Prensa
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