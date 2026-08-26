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Reconocen en rueda a implicado en crimen de Dereck McNeil

Durante la audiencia se realizó un reconocimiento en rueda de testigos y declararon cuatro testigos protegidos. En las próximas horas se desarrollará la audiencia inicial contra el imputado por el asesinato de McNeil.

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