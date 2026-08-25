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Así fue el regreso de “Chande” Ardón a Copán tras ser absuelto

Alexander Ardón regresó a El Paraíso, Copán, donde pobladores lo recibieron con globos blancos y muestras de apoyo tras ser absuelto por lavado de activos.

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