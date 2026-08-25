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“Es otro”: el cambio físico de “Chande” Ardón quien confesó que ordenó arrebatarle la vida a 56 personas

Ardón Soriano "hundió" con su testimonio a Juan Orlando Hernández en su juicio en Estados Unidos y fue absuelto ayer por un tribunal hondureño

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