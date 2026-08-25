Audiencia Juan Orlando Hernández
estafa piramidal HLV
Inicio
Lo último
LP Premium
Reportajes
Especiales
LP Datos
Trámites
Mente Sana
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Deportes
San Pedro Sula
Mundo
Espectáculos
Sociales
Economía
Dinero & Negocios
Sendas del café
LP Verifica
Videos
Opinión
Editorial
Columnistas
Caricaturas
Edición PDF
Revistas
Amiga
Guía Médica
Utilidad
Tecnología
Buen Provecho
Brand Studio
Te Interesa
Marketing & Empresas
Ediciones comerciales
Boletines
Grupo OPSA
El Heraldo
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscríbete
Ingresar
Lo Último
Honduras
Sucesos
Mente Sana
Deportes
Mundo
Espectáculos
Fotogalerías
LP Verifica
Premium
Videos
Edición PDF
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Sucesos
“Es otro”: el cambio físico de “Chande” Ardón quien confesó que ordenó arrebatarle la vida a 56 personas
Ardón Soriano "hundió" con su testimonio a Juan Orlando Hernández en su juicio en Estados Unidos y fue absuelto ayer por un tribunal hondureño
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 09:08
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
Últimos Videos
Sucesos
Les arrebatan la vida a tres hombres en distintos sectores de Yorito
Redacción La Prensa
Sucesos
Video: Así encontraron a Reyna Danesi tras horas de angustia en Sonaguera
Redacción La Prensa
Sucesos
Sobreviviente narra el incendio de la embarcación Miss Georgina
Redacción La Prensa
Sucesos
La pequeña Reyna Danesi Erazo fue hallada sana y salva en Sonaguera, Colón
Redacción La Prensa
Sucesos
Matan a dos hombres en el sector Bonitillo de La Ceiba
Redacción La Prensa
Sucesos
Fuerte incendio se registra en una fábrica de camas en la villa olimpica de San Pedro Sula
Redacción La Prensa
Sucesos
Golpe a Los Argueta: cuatro capturados y armas decomisadas
Redacción La Prensa
Sucesos
Capturan a sospechoso de arrebatarle la vida al testigo protegido de Angie Peña
Redacción La Prensa
Sucesos
Caen dos presuntos pandilleros con más de 400 envoltorios de sustancias ilícitas en SPS
Redacción La Prensa
Sucesos
¿Cuántos años de cárcel podrían enfrentar Urías y Rosel por el caso del menor?
Redacción La Prensa
Sucesos
Tiktokers que raparon a un menor por L500 confesaron y pidieron perdón antes de ser capturados
Redacción La Prensa
Sucesos
Olanchito vive bajo el temor: asaltos y homicidios golpean a Yoro
Redacción La Prensa