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Audiencia inicial para presuntas autoras intelectuales del crimen de Karla Vigil

Según la Policía, Petronila Laínez y Alba Elvira habrían pagado para asesinar a la dirigente comunal Karla Vigil el 12 de enero.

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