Marathón cumplió: así quedó la tabla en Copa Centroamericana y los nuevos eliminados

San Pedro Sula, Honduras.

La fase de grupos para el encasillado B llegó a su fin dejando emociones al límite y una definición llena de dramatismo en la tabla de posiciones. Marathón vs Real Estelí y Herediano vs Antigua cerraron con las acciones de la Copa Centroamericana 2026.

El Alianza FC ya tenía asegurado su pase a la siguiente ronda y finalizó en la cima del grupo. Tras disputar sus cuatro compromisos, el cuadro salvadoreño cosechó 9 puntos producto de tres victorias y una sola derrota.

Por su parte, el CD Marathón se quedó con el segundo boleto clasificatorio tras firmar un contundente triunfo de 3-0 en su último encuentro ante el Real Estelí de Diego Vázquez. Esta goleada le permitió alcanzar los 7 puntos y finalizar con un saldo positivo de 5 goles a favor y solo 1 en contra. Esa sólida diferencia de goles (+4) terminó siendo el factor determinante para inclinar la balanza a su favor en el criterio de desempate.