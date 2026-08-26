Marathón cumplió: así quedó la tabla en Copa Centroamericana y los nuevos eliminados

La fase de grupos para el encasillado B llegó a su fin dejando emociones al límite y una definición llena de dramatismo en la tabla de posiciones. Marathón vs Real Estelí y Herediano vs Antigua cerraron con las acciones de la Copa Centroamericana 2026.
El Alianza FC ya tenía asegurado su pase a la siguiente ronda y finalizó en la cima del grupo. Tras disputar sus cuatro compromisos, el cuadro salvadoreño cosechó 9 puntos producto de tres victorias y una sola derrota.
Por su parte, el CD Marathón se quedó con el segundo boleto clasificatorio tras firmar un contundente triunfo de 3-0 en su último encuentro ante el Real Estelí de Diego Vázquez. Esta goleada le permitió alcanzar los 7 puntos y finalizar con un saldo positivo de 5 goles a favor y solo 1 en contra. Esa sólida diferencia de goles (+4) terminó siendo el factor determinante para inclinar la balanza a su favor en el criterio de desempate.
En la tercera posición apretó con fuerza el CS Herediano, que hizo su trabajo al vencer 1-0 en su respectivo compromiso. Sin embargo, a pesar de empatar en 7 puntos y registrar el mismo récord (2 victorias, 1 empate y 1 derrota) que el conjunto hondureño, los costarricenses quedaron eliminados por la diferencia de gol. Con 4 anotaciones a favor y 2 en contra (+2), se quedaron a las puertas de la clasificación.
Más abajo en la tabla, el Real Estelí concluyó su participación en el cuarto lugar con 6 unidades. El equipo nicaragüense tuvo un paso irregular con dos victorias y dos derrotas, registrando 5 goles a favor y 5 en contra. Aunque se mantuvo en la pelea durante parte del torneo, la falta de efectividad en momentos clave les impidió dar el zarpazo hacia los puestos de privilegio.
Finalmente, la última casilla del grupo fue para Antigua GFC, equipo que firmó una actuación para el olvido al marcharse sin sumar un solo punto. Tras encajar cuatro derrotas consecutivas, con apenas 2 goles convertidos y 9 recibidos, el conjunto guatemalteco se despide en el fondo de la tabla. De esta manera, Alianza FC y CD Marathón avanzan con autoridad como los dos clasificados del sector en la Copa Centroamericana 2026.