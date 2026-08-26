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Congreso propone L2 millones al año para fundación de Shin Fujiyama

Un proyecto presentado en el Congreso propone otorgar L2 millones anuales a la fundación de Shin Fujiyama para construir escuelas en Honduras

Congreso propone L2 millones al año para fundación de Shin Fujiyama

El diputado Cárlenton Dávila, del Partido Innovación y Unidad (PINU), y el filántropo japonés Shin Fujiyama.

 Foto: redes sociales

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional dio a conocer este miércoles en sus redes sociales un proyecto de ley presentado por el diputado Cárlenton Dávila, del Partido Innovación y Unidad (PINU), que contempla recursos para la castración de perros y gatos callejeros y apoyo económico a organizaciones dedicadas a labores sociales.

Uno de los puntos de la propuesta instruye a la Secretaría de Salud (Sesal) a destinar 15 millones de lempiras para desarrollar jornadas de castración de perros y gatos que se encuentren en condición de calle.

La iniciativa también plantea otorgar la condecoración de Gran Cruz con Placa de Plata al filántropo japonés Shin Fujiyama, como reconocimiento a su trabajo en el ámbito educativo y social en Honduras.

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Además, el proyecto propone asignar anualmente 2 millones de lempiras a la fundación liderada por Fujiyama, con el propósito de respaldar la continuidad de sus proyectos de construcción de escuelas en diferentes zonas del país.

Fujiyama mantiene activo su proyecto One Thousand Schools, mediante el cual busca contribuir a la construcción y mejoramiento de 1,000 centros educativos en Honduras.

Como parte de esa iniciativa, el filántropo japonés se encuentra construyendo una nueva escuela en la comunidad de Umru, en la zona de Laka, en La Mosquitia hondureña. El proyecto fue iniciado a mediados de agosto de este 2026.

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De acuerdo con los datos proporcionados, Fujiyama ha inaugurado al menos 115 escuelas en Honduras. Asimismo, el proyecto de ley presentado por Dávila también contempla una asignación anual de 2 millones de lempiras a favor de la Asociación Faces of Dreams International.

La propuesta legislativa reúne así iniciativas relacionadas con bienestar animal, educación y apoyo a organizaciones que desarrollan proyectos de carácter social en Honduras.

El Congreso Nacional difundió el contenido del proyecto a través de sus redes sociales, por lo que las disposiciones planteadas deberán seguir el proceso legislativo correspondiente antes de determinarse si serán aprobadas.

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Mientras el proyecto avanza en el Congreso Nacional, Shin Fujiyama continúa con sus actividades de construcción de centros educativos, incluido el nuevo proyecto en La Mosquitia, como parte de su meta de contribuir a mejorar la infraestructura escolar hondureña.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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