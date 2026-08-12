Shin Fujiyama y Alexander Makarov se unen por los niños de Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

A través de sus redes sociales, el influencer de origen japonés, Shin Fujiyama, y el ruso, Alexander Makarov, han publicado divertidos clips en los que se les ve compartiendo juntos y conociendo más de la cultura hondureña. También se han unido para continuar en la construcción de escuelas y llevar ayuda a los pequeños que más lo necesitan.

"Alexander Makarov hizo la promesa de ayudarme a construir una escuela y lo cumplió, hoy tendremos a un ruso en la aldea El Carmen de San Pedro Sula", escribió Shin Fujiyama en sus redes sociales junto a una imagen en la que se puede ver a ambos con palas durante el proceso de construcción.

Y es que según explicó Alexander Makarov en un video, el joven anteriormente había dicho que si alcanzaba 10 mil "likes" en una publicación, iba a acompañar y ayudar a Shin a construir una nueva escuela, y finalmente su post alcanzó más de 30 mil "me gusta".

Shin Fujiyama también compartió un video en el que se ve a los niños de una escuela recibir con mucha alegría y cariño a Alexander Makarov. "Así reciben al ruso Alexander Makarov en Aldea El Carmen de San Pedro Sula", escribió Shin junto al videoclip.

"Yo te quiero decir a vos y a todos ustedes que estoy muy feliz por esta oportunidad y por estar aquí. Ustedes son chicos muy buenos y me encanta estar aquí", le dijo Alexander en un perfecto español a Shin y los pequeños que estaban en la entrada de la escuela al momento de recibirlos.