Shin Fujiyama y Alexander Makarov se unen por los niños de Honduras

A través de sus redes sociales, el influencer de origen japonés, Shin Fujiyama, y el ruso, Alexander Makarov, han publicado divertidos clips en los que se les ve compartiendo juntos y conociendo más de la cultura hondureña. También se han unido para continuar en la construcción de escuelas y llevar ayuda a los pequeños que más lo necesitan.
"Alexander Makarov hizo la promesa de ayudarme a construir una escuela y lo cumplió, hoy tendremos a un ruso en la aldea El Carmen de San Pedro Sula", escribió Shin Fujiyama en sus redes sociales junto a una imagen en la que se puede ver a ambos con palas durante el proceso de construcción.
Y es que según explicó Alexander Makarov en un video, el joven anteriormente había dicho que si alcanzaba 10 mil "likes" en una publicación, iba a acompañar y ayudar a Shin a construir una nueva escuela, y finalmente su post alcanzó más de 30 mil "me gusta".
Shin Fujiyama también compartió un video en el que se ve a los niños de una escuela recibir con mucha alegría y cariño a Alexander Makarov. "Así reciben al ruso Alexander Makarov en Aldea El Carmen de San Pedro Sula", escribió Shin junto al videoclip.
"Yo te quiero decir a vos y a todos ustedes que estoy muy feliz por esta oportunidad y por estar aquí. Ustedes son chicos muy buenos y me encanta estar aquí", le dijo Alexander en un perfecto español a Shin y los pequeños que estaban en la entrada de la escuela al momento de recibirlos.
El joven de origen ruso también expresó su admiración por los albañiles y todas las personas que trabajan en la construcción de una escuela.
"Tantas cosas que hay que hacer para construir una aula, solo una aula. Wow, haciendo esto yo valoro aún mucho más lo que hace Shin, me inspira un montón, y especialmente los muchachos que trabajan todo el día para hacer esto".
En otros videoclips que han compartido los influencers se les ve felices dando paseos en bicicleta o comiendo dulces y platillos tradicionales de nuestro país.
Y es así como ha nacido una nueva colaboración entre dos de los creadores de contenido de origen extranjero más queridos de Honduras.
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Mira el video:
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