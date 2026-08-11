Julie Andrews confirma que no regresará a 'El Diario de la Princesa 3'

Ciudad de México.

" Fue muy difícil decir que no, pero lo hice porque creo que tuve una experiencia maravillosa, y sentí que esta película funcionaría muy bien y que no necesitaría a la abuela a mi edad ", agregó.

La actriz aseguró que considera que el nuevo filme puede funcionar sin la presencia de su personaje, pues siente que la historia ya no necesita a la Reina Clarisse .

" Creo que ya pasé... Creo que estoy retirada, la verdad, esa sería la mejor descripción ", señaló Andrews, quien reconoció que fue difícil decir que no después de la experiencia que vivió con las dos primeras películas.

En entrevista con la revista InStyle , Andrews , de 90 años, explicó que tomó esta decisión después de varios acercamientos por parte del equipo creativo durante el último año , ya que considera que su etapa como actriz frente a las cámaras llegó a su fin .

La actriz Julie Andrews confirmó que no regresará a El Diario de la Princesa 3 junto a Anne Hathaway , pues decidió rechazar la posibilidad de retomar su papel como la Reina Clarisse en la tercera entrega de la franquicia de Disney.

Aunque Andrews lleva varios años alejada de la actuación frente a las cámaras, durante la última década ha continuado trabajando como actriz de voz en producciones como Minions: El Origen de Gru, La Hija del Rey y Aquaman, además de participar en series como Bridgerton, donde presta su voz al personaje de Lady Whistledown.

Sobre este último trabajo, la actriz afirmó que disfruta poder grabar sus diálogos desde casa, una dinámica que le permite mantenerse activa profesionalmente y, al mismo tiempo, mantener su mente ocupada.

"Lo hago principalmente para mantener mi mente activa", comentó.

La posibilidad de una tercera película de El Diario de la Princesa comenzó a tomar forma en noviembre de 2022, cuando Disney confirmó que estaba desarrollando el proyecto con Aadrita Mukerji como guionista. Sin embargo, desde entonces Andrews ya había expresado sus dudas sobre la posibilidad de regresar.

"Creo que sabemos que probablemente no será posible", dijo en diciembre de ese año a Access Hollywood, al recordar que habían pasado muchos años desde El Diario de la Princesa 2 y reconocer que tanto ella como Hathaway eran considerablemente mayores.

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Hathaway, por su parte, siempre mostró interés en volver a trabajar con Andrews y llegó a plantear alternativas para incluirla en la historia, incluso mediante el uso de una pantalla verde si era necesario.

Finalmente, Adele Lim, directora de Crazy Rich Asians y Raya y El Último Dragón, asumió la dirección de El Diario de la Princesa 3 en 2024, mientras que Hathaway sí regresará como Mia Thermopolis, quien ahora es la Reina de Genovia.

Basada en la novela de Meg Cabot y dirigida por Garry Marshall, El Diario de la Princesa llegó a los cines en 2001 con Anne Hathaway como Mia Thermopolis, una joven que descubre ser heredera del trono de Genovia, y recaudó 165 millones de dólares a nivel mundial.

La segunda entrega, El Diario de la Princesa 2, con Chris Pine como parte del elenco, estrenó en cines en 2004 y logró una buena respuesta comercial al sumar 134 millones de dólares en la taquilla mundial, según Variety.

Hasta el momento, Disney todavía no ha anunciado una fecha de estreno para El Diario de la Princesa 3.