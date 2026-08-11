Gustavo Cerati hoy cumpliría 67 años y así lo recuerda su familia

Buenos Aires, Argentina.

De contextura esbelta, ojos azules y rizos de color castaño oscuro, así era Gustavo Adrián Cerati Clark, el artista argentino mundialmente famoso por liderar el grupo Soda Stereo, y quien tras la separación de la banda también cosechó una exitosa carrera en solitario.

Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en la ciudad de Buenos Aires y falleció un 4 de septiembre de 2014, en la misma ciudad que le vio nacer. Hoy cumpliría 67 años.

Por vía paterna (Juan José Cerati) tenía ascendencia italiana, mientras que por la materna (su madre fue Lilian Clark) poseía raíces irlandesas y vascofrancesas.

En este día, sus seres queridos y amistades más cercanas han querido honrar la memoria del músico, quien falleció en 2014 tras permanecer en coma durante más de cuatro años por un accidente cerebrovascular.

Sus hijos lo recuerdan con mucho amor

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“Feliz cumple. Te amo y te extraño tanto. Qué difícil el camino sin vos. Hoy te escucho todo el día”, escribió Benito Cerati en una historia de Instagram. Luego agregó: “Cerati en continuado, 24 horas”, la propuesta del canal oficial del músico para acompañar la fecha con un recorrido por sus videoclips, registros y documentales.

Por otro lado, su hija Lisa Cerati compartió un emotivo video familiar en el que aparece ella de niña hablando con su famoso padre.

La joven también publicó una foto en la que aparece junto a su hermano, mientras ambos le dan un beso al cantante en las mejillas. “Feliz cumpleaños. Te extrañamos demasiado. Gracias por tantas cosas increíbles que hiciste en tu paso por este mundo. No tengo sensación más grande en mi vida que el orgullo de que seas mi papá para siempre”, escribió.