Gustavo Cerati hoy cumpliría 67 años y así lo recuerda su familia

De contextura esbelta, ojos azules y rizos de color castaño oscuro, así era Gustavo Adrián Cerati Clark, el artista argentino mundialmente famoso por liderar el grupo Soda Stereo, y quien tras la separación de la banda también cosechó una exitosa carrera en solitario.
Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en la ciudad de Buenos Aires y falleció un 4 de septiembre de 2014, en la misma ciudad que le vio nacer. Hoy cumpliría 67 años.
Por vía paterna (Juan José Cerati) tenía ascendencia italiana, mientras que por la materna (su madre fue Lilian Clark) poseía raíces irlandesas y vascofrancesas.
En este día, sus seres queridos y amistades más cercanas han querido honrar la memoria del músico, quien falleció en 2014 tras permanecer en coma durante más de cuatro años por un accidente cerebrovascular.
Sus hijos lo recuerdan con mucho amor
“Feliz cumple. Te amo y te extraño tanto. Qué difícil el camino sin vos. Hoy te escucho todo el día”, escribió Benito Cerati en una historia de Instagram. Luego agregó: “Cerati en continuado, 24 horas”, la propuesta del canal oficial del músico para acompañar la fecha con un recorrido por sus videoclips, registros y documentales.
Por otro lado, su hija Lisa Cerati compartió un emotivo video familiar en el que aparece ella de niña hablando con su famoso padre.
La joven también publicó una foto en la que aparece junto a su hermano, mientras ambos le dan un beso al cantante en las mejillas. “Feliz cumpleaños. Te extrañamos demasiado. Gracias por tantas cosas increíbles que hiciste en tu paso por este mundo. No tengo sensación más grande en mi vida que el orgullo de que seas mi papá para siempre”, escribió.
Laura Cerati, hermana menor del artista, también recordó con cariño al intérprete de "Crimen".
Compartió un video casero en el que se ve al músico cantar “Lago en el cielo” en un estudio. “Hoy 11 de agosto, tu cumpleaños”, escribió junto a un corazón rojo. “GUS... un ‘Lago en el cielo’. Te amamos”, agregó. En sus historias, además, publicó un video de archivo en el que, durante una emisión televisiva, el público le canta el feliz cumpleaños a un joven Cerati. Él se tapa la cara, algo avergonzado, mientras después comienza a sonar “Cosas imposibles”.
El legado de Cerati
Nacido el 11 de agosto de 1959 y ligado desde siempre al ambiente musical, Gustavo Adrián Cerati Clark fundó Soda Stereo en 1982, junto con ‘Zeta’ Bosio (bajo y coros) y Charly Alberti (batería), con quienes entre 1982 y 1997, con una breve vuelta en 2007, publicó siete discos de estudio e hizo varias giras por la región.
Éxitos como ‘Persiana americana’, ‘De música ligera’, ‘En la ciudad de la furia’ y ‘Juegos de seducción’ los encumbró para siempre como una de las principales bandas de Latinoamérica.
Tras la disolución del grupo, en 1997, Cerati continuó con su carrera en solitario, de la que nacieron cuatro discos, el último de ellos, ‘Fuerza Natural’, publicado el 1 de septiembre de 2009, apenas unos meses antes del ataque que le postró en una cama y calló para siempre esa voz por la que los fans seguirán diciendo: ‘Gracias totales’.