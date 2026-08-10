¡Ahí viene la novia! Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, se casó con Justin Acee

Ciudad de México.

Tallulah Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, se casó este sábado con el músico Justin Acee durante una ceremonia íntima celebrada en Sun Valley, Idaho, informó Vogue.

La pareja comenzó su relación en 2023 y anunció su compromiso en diciembre de 2024.

La escritora y artista estadounidense, de 32 años, llevó un vestido Balenciaga diseñado por Pierpaolo Piccioli.

La prenda incluyó un corpiño sin tirantes, una falda drapeada, un lazo posterior y una larga cola.

Su elaboración requirió 712 horas de trabajo, de las cuales 405 se destinaron a la confección y los ajustes; el velo demandó otras nueve horas.

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Vogue acompañó a Tallulah durante la última prueba, realizada junto con sus hermanas Rumer y Scout y su madre.