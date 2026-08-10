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¡Ahí viene la novia! Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, se casó con Justin Acee

La revista Vogue compartió hermosas fotografías de Tallulah Willis con su vestido de novia.

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 19:43 -
  • Redacción web
¡Ahí viene la novia! Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, se casó con Justin Acee

Como una princesa, así se sentía Tallulah Willis en el día de su boda.
Ciudad de México.

Tallulah Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, se casó este sábado con el músico Justin Acee durante una ceremonia íntima celebrada en Sun Valley, Idaho, informó Vogue.

La pareja comenzó su relación en 2023 y anunció su compromiso en diciembre de 2024.

La escritora y artista estadounidense, de 32 años, llevó un vestido Balenciaga diseñado por Pierpaolo Piccioli.

La prenda incluyó un corpiño sin tirantes, una falda drapeada, un lazo posterior y una larga cola.

Su elaboración requirió 712 horas de trabajo, de las cuales 405 se destinaron a la confección y los ajustes; el velo demandó otras nueve horas.

Vogue acompañó a Tallulah durante la última prueba, realizada junto con sus hermanas Rumer y Scout y su madre.

La novia describió el momento como una experiencia de princesa y explicó que buscaba un diseño mágico, inesperado y capaz de transmitir fuerza.

Aunque se difundieron pocos detalles de la celebración, trascendió que asistieron familiares y amigos cercanos.

No se confirmó si Bruce Willis, quien padece demencia frontotemporal, estuvo presente.

Tallulah calificó la boda como un momento culminante de celebración y belleza, tras años de trabajo personal para sentirse cómoda consigo misma y aprender a reconocer la belleza cotidiana.

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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