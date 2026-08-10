David Bisbal grabó los momentos de terror que vivió durante el terremoto en Colombia

El cantante español David Bisbal fue testigo del fuerte terremoto de 7.4 que afectó a Colombia este lunes 10 de agosto, registrando en video los instantes de tensión que vivió mientras se encontraba en Bogotá.
El artista, que llegó recientemente al país por compromisos laborales y había compartido actividades junto a su familia, publicó una serie de historias de Instagram mostrando cómo reaccionó al movimiento telúrico desde su hotel.
En las imágenes se observa cómo las lámparas del recinto se balancean con fuerza mientras suena la alarma sísmica de la ciudad. Sin cortar la grabación, Bisbal expresó su preocupación por la situación.
“Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío... Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para”, se le escucha decir con evidente nerviosismo.
Minutos después del movimiento, el intérprete de Bulería volvió a utilizar sus redes sociales para informar que se encontraba en buen estado.
Al final todo bien. Bajé por si se producía una réplica y me dijeron que ya estaba todo bien”, comentó el cantante, buscando tranquilizar a sus seguidores tras la viralización de los registros.
Por otro lado, David Bisbal compartió una imagen con números de emergencia de Colombia.
A pesar de los momentos de miedo que vivió, el cantante español retomó posteriormente sus publicaciones habituales relacionadas con su participación en Operación Triunfo Estados Unidos 2026, programa en el que se desempeña como jurado y que lo mantiene temporalmente en Colombia.