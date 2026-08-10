David Bisbal grabó los momentos de terror que vivió durante el terremoto en Colombia

Colombia.

El cantante español David Bisbal fue testigo del fuerte terremoto de 7.4 que afectó a Colombia este lunes 10 de agosto, registrando en video los instantes de tensión que vivió mientras se encontraba en Bogotá.

El artista, que llegó recientemente al país por compromisos laborales y había compartido actividades junto a su familia, publicó una serie de historias de Instagram mostrando cómo reaccionó al movimiento telúrico desde su hotel.

En las imágenes se observa cómo las lámparas del recinto se balancean con fuerza mientras suena la alarma sísmica de la ciudad. Sin cortar la grabación, Bisbal expresó su preocupación por la situación.

“Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío... Por favor, por favor, virgencita. Ya, ya estamos. Venga, tranquilo, venga, para”, se le escucha decir con evidente nerviosismo.