Taylor Swift elimina sus canciones 'August' y 'Red' de las redes sociales de Donald Trump

No es la primera vez que vemos cómo un artista denuncia el empleo de sus canciones en publicaciones de redes sociales de Donald Trump o La Casa Blanca. Y seguramente, no sea la última.

Al presidente cada vez le quedan menos artistas a los que acudir para darle banda sonora a sus posts en redes; y es que prácticamente cada vez que sube algo, una personalidad de la industria denuncia el no haber dado consentimiento previo para ello.

Durante estos últimos años, artistas como Sabrina Carpenter, Ariana Grande o Katy Perry han reclamado que La Casa Blanca dejase de utilizar sus canciones con fines propagandísticos del partido que preside EEUU. Y poco a poco, lo han ido consiguiendo; al menos, con la eliminación de su canción en el vídeo ya publicado.

Ahora, ha sido el turno de una de las artistas más escuchadas y seguidas el mundo. Taylor Swift nunca se ha llevado bien con Donald Trump; y durante años, ambos han vivido una especie de disputa pública, con bombardeos mutuos a través de las redes -especialmente por parte de Trump-.

Por ello, este segundo fin de semana de agosto, Taylor ha decidido tomar las riendas sobre el asunto. Y ante unas nuevas publicaciones del mandatario con sus canciones -con burlas hacia ella entre medias-, la artista ha logrado, sin decir palabra, eliminarlo todo.

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Donald Trump decidió dar la bienvenida el mes de agosto de la mano de una de las canciones más famosas de Taylor Swift. Parte de August se escuchaba de fondo en un clip en el que se puede ver a Trump y su mujer Melania observando un espectáculo de fuegos artificiales, de la mano de la frase: "El estado de ánimo cuando es agosto y Donald Trump es tu presidente".

En el pie de foto, Team Trump -la cuenta encargada de publicar el vídeo- escribió: "¡Estoy seguro de que a @Taylor Swift le va a encantar que hayamos usado su canción! #taylorswift #maga #august".

Pero desde luego, a la artista no le gustó. Y sin comentar nada ni inmutarse en público ante esta situación, consiguió que TikTok eliminara el audio de esa publicación este pasado fin de semana.

Al darse cuenta de esto, los usuarios de redes sociales comenzaron a investigar; y descubrieron que, además de lograr eliminar August, la artista también retiró Father Figure de un vídeo publicado el noviembre pasado, así como The Fate of Ophelia de otro.

A estas tres se les han unido otras siete canciones más: Love Story, Daylight, Opalite, I Knew It, I Knew You, Cruel Summer y The Eras Tour Audio.

Parecía que Taylor ni se había inmutado ante esta realidad -al no haber, como otros artistas, reaccionado de manera pública al empleo de estas canciones-; pero, desde luego, sí lo ha hecho. Y ha logrado su objetivo de la mejor manera posible.

De hecho, en una nueva actualización de la red social, los artistas pueden solicitar la retirada de sus canciones de perfiles específicos mediante solicitudes manuales basadas en derechos de autor.

Ante estos descartes musicales -y la victoria de Taylor sobre esta batalla sonora-, La Casa Blanca reaccionó con la publicación de otro TikTok 'dardo' contra la artista.

El equipo del presidente utilizó el tema Red en una publicación en la que se mostraba una réplica de la portada del álbum Red de Taylor, pero con la cara de Trump, y bajo el nombre Red (Trump's Version).