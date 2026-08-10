Mbappé se luce en su primer día con Real Madrid y deja a todos sorprendidos

Madrid, España.

Los tres jugadores se sometieron a una primera parte del reconocimiento médico en la Ciudad Real Madrid y completarán el resto de las pruebas después del entrenamiento en el Hospital Blua Sanitas Valdebebas , según informó el club en su web.

El delantero Kylian Mbappé , el centrocampista Aurelien Tchouaméni y los nuevos fichajes Marc Cucurella e Ibrahima Konaté se incorporaron este lunes a la disciplina del Real Madrid después de finalizar su periodo vacacional tras jugar el Mundial 2026.

De esta forma, el técnico José Mourinho contará desde ya con casi toda su plantilla, a la espera del regreso de otros internacionales como el inglés Jude Bellingham y de las posibles entradas o salidas del mercado veraniego.

Así, el Real Madrid recupera a Mbappé, semifinalista con Francia en el Mundial, torneo del que fue Bota de Oro, con 8 tantos, y máximo goleador del conjunto merengue la temporada pasada con 43 dianas, y a Tchouaméni, que se entrenó en el interior de las instalaciones.

De hecho, Kylian demostró que regresa en óptimas condiciones y en su primer día bajo las órdenes de 'Mou' firmó un golazo de chilena en el entrenamiento.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Incluso, el propio delantero de 27 años publicó su espectacular tanto en Instagram, ya que se había hecho tendencia por todas las redes sociales. Esto para exponer que viene con las pilas recargadas y con la misión de romper la sequía en cuanto a títulos.