Investigan denuncias sobre supuestas amenazas contra juez que conoce el proceso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público (MP) informó este lunes que inició una verificación de las denuncias públicas sobre presuntas amenazas e injerencias contra el juez que conoce la causa penal presentada contra Roosevelt Hernández, exjefe de las Fuerzas Armadas, acusado por delitos relacionados con la libertad de expresión. La acción fue anunciada por la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos (FEPRODDHH), luego de que el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y las organizaciones Asopodehu y Joprodehu alertaran sobre supuestas presiones dirigidas a la autoridad judicial encargada del proceso. A través de un comunicado divulgado en la red social X, el Ministerio Público señaló que ya comenzó las diligencias preliminares para determinar si existieron acciones que pudieran afectar el desarrollo normal del proceso judicial.

Como parte de estas actuaciones, la Fiscalía enviará en las próximas horas una solicitud de comparecencia al juez que conoce la causa, con el objetivo de recabar una declaración formal sobre los hechos denunciados y establecer las circunstancias en que habrían ocurrido. El ente acusador indicó que las actuaciones se realizarán respetando la reserva legal del expediente y bajo criterios de objetividad e independencia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse “Estos hechos serán investigados de manera objetiva e independiente conforme a los procedimientos legales establecidos, con miras a determinar la posible existencia de los delitos de obstrucción de la justicia y tráfico de influencias”, señaló el MP. Asimismo, la institución reiteró su compromiso con la independencia judicial y el debido proceso, al tiempo que aseguró que toda denuncia que pueda comprometer la correcta administración de justicia será verificada conforme a la ley. “El Ministerio Público reitera su compromiso con la independencia judicial y el debido proceso. Ningún proceso penal está exento de garantías, y toda denuncia que comprometa la recta administración de justicia será verificada con apego a la ley”, agregó el comunicado. La investigación surge en medio del proceso penal que enfrenta Roosevelt Hernández por los presuntos delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de derechos fundamentales.

El origen de las acusaciones contra Roosevelt Hernández

El caso se originó a partir de una denuncia presentada por los periodistas Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo y Juan Carlos Sierra, quienes señalaron haber sido objeto de publicaciones descalificativas difundidas en un medio digital institucional de las Fuerzas Armadas.

El Ministerio Público verificará denuncia sobre presuntas presiones en caso de exsecretario de Defensa Roosevelt Hernández.



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