Barcelona responde a primera oferta del PSG por Ferran: los millones que piden

Barcelona, España.

El atacante de Foios (Valencia), autor del gol con el que España se proclamó campeona del mundo este verano, termina contrato el 30 de junio de 2027 y desea unirse al proyecto entrenado por Luis Enrique Martínez, quien ya apostó por él como seleccionador.

Las conversaciones entre ambos clubes continúan y el objetivo de todas las partes es alcanzar un acuerdo lo antes posible, pues el futbolista está citado para iniciar la pretemporada con el conjunto catalán este miércoles.

El Barcelona ha rechazado la primera oferta de 40 millones de euros fijos y 10 en variables del PSG por el delantero Ferran Torres, según han informado varios medios y han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la negociación.

Beneficiado por el declive físico de Robert Lewandowski, Ferran acabó como el delantero azulgrana con más partidos disputados del curso pasado entre todas las competiciones (49, empatado con Marcus Rashford) y fue el segundo máximo goleador (21), solo superado por Lamine Yamal (24) e igualado con Raphael Dias 'Raphinha'.

Pero pese a haber marcado 65 goles y repartido 23 asistencias en sus 207 partidos oficiales como azulgrana, el internacional español no ha logrado consolidarse como un titular indiscutible desde su llegada al Camp Nou procedente del Manchester City en el mercado de invierno del curso 2021-22. Un estatus, el de jugador importante pero no fijo, que previsiblemente iba a mantener.

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En paralelo, el Barcelona ha fichado este verano a los extremos Anthony Gordon, de 25 años, Karim Adeyemi, de 24, y Jesse Bisiwu, de 18, hasta 2031. Todo ello, sin olvidar que el objetivo prioritario del equipo de Hansi Flick para el próximo curso es el delantero argentino Julián Álvarez, una operación compleja ante la negativa del Atlético Madrid a negociar.

Por otra parte, el entrenador del PSG, Luis Enrique, es un gran valedor del futbolista valenciano, como ya demostró en su etapa como seleccionador español, y el vigente campeón europeo necesita refuerzos en la delantera tras las ventas de Gonçalo Ramos y Randal Kolo Muani, y la posible salida de Bradley Barcola.

En París, Ferran competiría a priori por un puesto con el tridente titular formado por Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué.

Diario Sport asegura que el Barça pide unos 65 millones de euros por la venta de Ferran. La entidad parisina sigue negociando, ya que necesitan un delantero tras las salidas de Goncalo Ramos al Milan, Kang-in Lee al Atlético de Madrid y Kolo Muani fichado por la Juventus