Honduras vive su segundo ciclo de “días sin sombra”: estas son las fechas

San Pedro Sula, Honduras

Honduras experimenta durante agosto el segundo paso del Sol por el cenit de 2026, un fenómeno astronómico conocido popularmente como el “día sin sombra”, debido a que durante unos instantes los objetos colocados verticalmente proyectan una sombra mínima o prácticamente imperceptible. La Facultad de Ciencias Espaciales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) explica en su Anuario de Eventos Astronómicos 2026 que este fenómeno es exclusivo de la zona tropical y se produce cuando, debido al movimiento aparente del Sol, el astro alcanza el punto más alto del cielo respecto al horizonte de un determinado lugar.

Según la explicación del Departamento de Astronomía y Astrofísica de la Unah, en ese momento el Sol se encuentra a unos 90 grados respecto al horizonte, coincidiendo con el mediodía solar. Desde la perspectiva de un observador, el astro parece ubicarse directamente sobre su cabeza. La Facultad de Ciencias Espaciales señala que, cuando se alcanza esa posición, los rayos solares inciden verticalmente sobre el suelo, provocando que postes, personas y otros objetos verticales pierdan su sombra por un breve instante. Esto no significa, por tanto, que durante todo el día desaparezcan las sombras, sino que el efecto se concentra alrededor de la hora exacta del tránsito cenital. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Ocurre dos veces al año

La Unah detalla que Honduras registra este fenómeno dos veces cada año. El primer paso se produce después del equinoccio de primavera, entre abril y mayo, cuando el movimiento aparente del Sol avanza de sur a norte. El segundo ocurre en agosto, después del solsticio de verano, cuando ese desplazamiento aparente se realiza de norte a sur. Durante el primer recorrido de 2026, por ejemplo, Tegucigalpa experimentó el paso cenital el 27 de abril a las 11:46 de la mañana; San Pedro Sula lo registró el 2 de mayo a las 11:49 am, mientras que La Ceiba y Trujillo lo vivieron el 3 de mayo. El segundo recorrido comenzó en Honduras el 7 de agosto en Roatán, donde el tránsito ocurrió a las 11:52 am. Un día después llegó a Trujillo y el 9 de agosto correspondió a La Ceiba, a las 11:53 am, y a San Pedro Sula, a las 11:58 am.

Este lunes 10 de agosto, el fenómeno corresponde a Puerto Lempira, donde la Facultad de Ciencias Espaciales calcula que el Sol alcanzará el cenit a las 11:40 am. En la vida cotidiana, el “día sin sombra” no provoca un efecto dañino especial ni cambia el clima por sí mismo; su importancia es principalmente astronómica y educativa, porque permite observar de forma sencilla el momento en que el Sol pasa exactamente sobre una localidad. Sin embargo, al ocurrir cerca del mediodía, coincide con horas en las que la radiación solar y ultravioleta suele ser intensa, por lo que conviene evitar exposiciones prolongadas, usar protección solar, buscar sombra e hidratarse. También sirve para comprender la posición del Sol, medir con gran precisión el mediodía solar y explicar fenómenos relacionados con la latitud y el movimiento aparente del astro durante el año.

¿Cuándo ocurrirá en el resto de Honduras?