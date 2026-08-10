Tegucigalpa se prepara para recibir los Juegos Centroamericanos 2029

Tegucigalpa, Honduras.

La confirmación de la sede estuvo a cargo de Luis Oviedo , presidente de la Organización Centro Caribe Sport, quien se refirió a una conversación que sostuvo con el mandatario hondureño, Nasry Asfura .

La designación fue anunciada durante la ceremonia de clausura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana, donde se confirmó que Honduras organizará nuevamente esta competencia de manera exclusiva.

Tegucigalpa , la capital hondureña, fue confirmada como sede de los próximos Juegos Deportivos Centroamericanos 2029 , una competencia que reunirá a más de 3,000 atletas y que regresará a la ciudad después de 39 años .

"Ayer (sábado 8 de agosto) conversamos con el presidente Asfura, de Honduras, sede de Juegos de Centroamérica", indicó Oviedo durante la ceremonia de cierre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La noticia marca el regreso de los Juegos Centroamericanos a Tegucigalpa, que fue escenario de la competencia en 1990. Siete años después, Honduras volvió a albergar el evento en San Pedro Sula, que acogió la edición de 1997.

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El evento reunirá a delegaciones de Belice, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Honduras, con participación prevista en al menos 42 disciplinas deportivas, incluido el fútbol.

La competencia de 2029 tendrá además importancia dentro del ciclo deportivo regional, debido a que será clasificatoria para los atletas que aspiran a participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2030 en Venezuela.

Para Honduras, la organización del evento implicará preparar los escenarios deportivos de la capital. La Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Condepor) tendrá a su cargo la planificación de las obras y mejoras necesarias en instalaciones como la Villa Olímpica, el estadio Chochi Sosa, Lempira Reina y el Estadio Nacional.

El presidente Nasry Asfura también solicitó cooperación técnica a su homólogo de República Dominicana, Luis Abinader, para conocer la experiencia de ese país en la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026.

La solicitud de apoyo se produjo durante un encuentro entre ambos mandatarios en un hotel de Cali, Colombia, en medio de las actividades relacionadas con la toma de posesión del presidente colombiano, Abelardo De la Espriella.

El Gobierno hondureño prevé que los trabajos de planificación avancen para que las instalaciones deportivas estén listas para la competencia, prevista para el segundo semestre de 2029, aunque la fecha exacta todavía está pendiente de confirmación.

Con el regreso de los Juegos Centroamericanos a Tegucigalpa, Honduras se prepara para recibir a miles de deportistas de la región en una competencia que también representará una oportunidad para los atletas nacionales de buscar su clasificación a la siguiente edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.