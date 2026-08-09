Honduras obtiene bronce en Olimpiada Centroamericana y del Caribe de Química

Tegucigalpa, Honduras

Rischmagui formó parte de la delegación hondureña junto con Natalia Flores, Marcos Castillo y David López . El equipo estuvo acompañado por el jefe de delegación, MSc . Adal Martínez ; el mentor, licenciado Yeison Dubón ; y los observadores MSc. Katy Lainez y el licenciado Héctor Sánchez.

Honduras sumó una medalla de bronce en la XIX Olimpiada Centroamericana y XVII del Caribe de Química, desarrollada en la Ciudad de Panamá, donde el estudiante Ricardo Gabriel Rischmagui destacó entre los representantes de los países participantes.

La delegación contó con el apoyo del presidente Nasry Asfura para trasladarse a Panamá. El mandatario colaboró con la adquisición de los boletos de avión utilizados por los estudiantes y sus acompañantes para participar en la competencia internacional.

Adal Martínez, jefe de la delegación, destacó la satisfacción de los jóvenes tras conocer los resultados y señaló que también tuvieron la oportunidad de conversar con el mandatario hondureño durante su estadía en Panamá.

“Los chicos quedaron alegres, al igual que el presidente Asfura. Se entabló una pequeña conversación en Panamá, donde él se comprometió a seguir apoyándonos”, refirió Martínez.

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El encuentro con Asfura también se produjo durante el viaje de regreso a Honduras. De acuerdo con el texto, el presidente compartió el vuelo con los integrantes de la delegación y felicitó a los estudiantes por su participación en la competencia.

El Comité Hondureño de Olimpiadas de Química (CHOQ) expresó su agradecimiento al presidente de la República por el apoyo brindado para concretar el viaje a Panamá, además de destacar el acercamiento que mantuvo con los estudiantes y sus acompañantes durante el retorno al país.