Cuatro estudiantes hondureños destacan en Olimpiadas Mundiales de Física en Colombia

Bucaramanga, Colombia

La delegación hondureña está integrada por cuatro jóvenes que competirán junto a los estudiantes más sobresalientes de más de 120 países, en una competencia que reúne a los mejores talentos en física a nivel internacional.

Honduras marcó este domingo un hito en la educación científica al participar por primera vez en la 56.ª Olimpiada Internacional de Física (IPhO 2026), el evento más importante del mundo para estudiantes destacados en esta disciplina, que se desarrolla del 4 al 12 de julio en Bucaramanga, Colombia.

"Honduras participa con un hito histórico por primera vez, con cuatro estudiantes que han sido medalleros nacionales e internacionales y que han pasado por un entrenamiento intensivo", destacó Ramón Godoy, uno de los delegados del Comité Hondureño de Olimpiadas de Física.

Los estudiantes que representan al país son Sebastián Talabera y Sebastián Pérez, ambos originarios de Colón; Rodrigo Díaz, de Francisco Morazán, y David Alvarado, de Olancho. La delegación también la integran Francisco Soriano y Ramón Godoy como delegados, además de Elías Mendoza como observador.

Durante meses, los jóvenes recibieron una preparación especializada en áreas como mecánica clásica, electromagnetismo y física cuántica, con el objetivo de enfrentar las exigentes pruebas que caracterizan la competencia.

"Los estudiantes han pasado por un entrenamiento intensivo en materias como mecánica clásica, electromagnetismo y física cuántica", explicó Godoy.

La inauguración de las Olimpiadas marcó la presentación oficial de las delegaciones participantes, momento en el que la bandera de cinco estrellas de Honduras desfiló por primera vez en la historia de la Olimpiada Internacional de Física.

"Hoy fue el día de la inauguración, donde se hizo la presentación oficial de cada delegación", señaló.

Durante la semana, los competidores deberán resolver un examen teórico y otro experimental, considerados entre las evaluaciones académicas más complejas para estudiantes de secundaria a nivel mundial.

Mientras los participantes permanecen aislados y concentrados en las pruebas, los delegados y observadores de cada país colaboran con el Comité Internacional en la revisión, discusión y aprobación de los exámenes.

"Los estudiantes están completamente concentrados en lo que será el examen, mientras los delegados trabajan junto con el Comité Internacional en la elaboración y aprobación de las pruebas", indicó.

Los representantes hondureños llegan a la competencia tras destacar en olimpiadas nacionales e internacionales, un desempeño que les permitió obtener el cupo para representar al país en esta histórica edición de la competencia.

"Todos los países traen a los mejores estudiantes de sus olimpiadas nacionales; aquí están reunidos los jóvenes más brillantes del mundo", resaltó el vocero.

La participación de Honduras en la IPhO 2026 representa un paso significativo para el desarrollo de la educación científica en el país y abre el camino para que futuras generaciones de estudiantes aspiren a competir en los escenarios académicos más prestigiosos del mundo.