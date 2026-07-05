Varios heridos deja aparatoso choque entre un bus y un vehículo en Yoro

Un aparatoso choque entre un bus de la ruta Victoria-Yoro y un vehículo tipo pickup blanco dejó varias personas heridas y mantiene un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia y autoridades policiales en el sector de La Regina, municipio de Morazán, departamento de Yoro.
Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran al bus volcado a un costado de la carretera.
En las grabaciones también se observa la presencia de agentes policiales y personas que auxilian a los pasajeros tras el fuerte impacto.
De acuerdo con el testimonio de una mujer que afirmó haber presenciado el accidente, el bus habría intentado rebasar a otro vehículo cuando colisionó con el pick-up blanco.
La misma mujer aseguró que las presuntas víctimas mortales serían una madre y su hija, aunque este extremo no ha sido confirmado por las autoridades.
De forma preliminar, testigos oculares dicen que el accidente habría dejado al menos dos personas fallecidas. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.