Varios heridos deja aparatoso choque entre un bus y un vehículo en Yoro

Yoro, Honduras

Un aparatoso choque entre un bus de la ruta Victoria-Yoro y un vehículo tipo pickup blanco dejó varias personas heridas y mantiene un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia y autoridades policiales en el sector de La Regina, municipio de Morazán, departamento de Yoro.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran al bus volcado a un costado de la carretera. En las grabaciones también se observa la presencia de agentes policiales y personas que auxilian a los pasajeros tras el fuerte impacto.

De acuerdo con el testimonio de una mujer que afirmó haber presenciado el accidente, el bus habría intentado rebasar a otro vehículo cuando colisionó con el pick-up blanco.