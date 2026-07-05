  1. Inicio
  2. · Sucesos

Varios heridos deja aparatoso choque entre un bus y un vehículo en Yoro

Las autoridades aún no confirman si hubo víctimas mortales en el accidente

Varios heridos deja aparatoso choque entre un bus y un vehículo en Yoro

Un testigo del accidente relató que el bus habría intentado rebasar antes de chocar con un vehículo pickup blanco.

 Foto: Cortesía
Yoro, Honduras

Un aparatoso choque entre un bus de la ruta Victoria-Yoro y un vehículo tipo pickup blanco dejó varias personas heridas y mantiene un fuerte despliegue de cuerpos de emergencia y autoridades policiales en el sector de La Regina, municipio de Morazán, departamento de Yoro.

Doble accidente en la CA-5 provoca caos vehícular a la altura de El Rodeo, Comayagua

Imágenes y videos compartidos en redes sociales muestran al bus volcado a un costado de la carretera.

En las grabaciones también se observa la presencia de agentes policiales y personas que auxilian a los pasajeros tras el fuerte impacto.

El autobús chocó contra este vehículo blanco.

El autobús chocó contra este vehículo blanco.

 (Foto: Cortesía)

De acuerdo con el testimonio de una mujer que afirmó haber presenciado el accidente, el bus habría intentado rebasar a otro vehículo cuando colisionó con el pick-up blanco.

"Ya eres un angelito en el cielo": niño muere ahogado en un balneario de Olancho

La misma mujer aseguró que las presuntas víctimas mortales serían una madre y su hija, aunque este extremo no ha sido confirmado por las autoridades.

De forma preliminar, testigos oculares dicen que el accidente habría dejado al menos dos personas fallecidas. Sin embargo, esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias