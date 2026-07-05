Vin Diesel muestra un adelanto de la última película de “Rápidos y Furiosos”

Vin Diesel compartió un video en su cuenta de Instagram para dar a sus seguidores un primer vistazo al detrás de escena de Fast Forever, la undécima y última entrega de la franquicia Rápidos y Furiosos, prevista para el 17 de marzo de 2028 en cines de todo el mundo.

“Estoy en el set. La gente trabaja. Equipos increíbles están en acción”, dijo el actor en la publicación.

“Solo quería tomarme un segundo para decirles gracias. Ustedes son el mejor público del mundo, los mejores fans del mundo. Han sido pacientes con la industria, pacientes con el estudio y pacientes conmigo. Durante los últimos tres años y medio, hemos estado trabajando sin parar para intentar hacer el final más increíble“, declaró Diesel.

El actor reconoció que durante ese período de espera tuvo la oportunidad de explorar otros proyectos. Mencionó en particular Rock ‘Em Sock ‘Em Robots, la película de Mattel Studios en la que participará como protagonista y guionista.

Aun así, dejó en claro que el vínculo con su audiencia nunca se interrumpió: “A través de todo esto, algo que sé es que puedo sentir su apoyo, y eso lo es todo para mí. Así que déjenme volver a este rodaje, y sepan que espero enorgullecerlos a todos”, añadió.

La franquicia, lanzada en 2001, ha recaudado más de 7.000 millones de dólares en taquilla, lo que la convierte en la saga más taquillera y de mayor duración de Universal Pictures.

El título con mejor desempeño individual fue Furious 7, con 1.500 millones de dólares en recaudación mundial. En mayo pasado, Universal reveló que una serie de televisión de Fast & Furious estaba en desarrollo para la plataforma Peacock.

El propio Diesel hizo el anuncio en la presentación anual de NBCUniversal ante anunciantes. “Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más. Querían que expandiéramos los personajes, sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entráramos al espacio televisivo”, afirmó el actor.

Peacock lanzará cuatro series del universo Rápidos y Furiosos. El anuncio del rodaje de Fast Forever llega meses después de que Vin Diesel protagonizara una defensa pública de la franquicia en el Festival de Cannes, donde se proyectó la película original con motivo de su 25° aniversario.

En una editorial, el actor rechazó la idea de que el cine comercial de gran escala sea una forma menor de expresión artística. "Rápidos y Furiosos no es, ni de lejos, una forma menor de arte, sino que representa una de las formas más puras de la narrativa“, escribió.

Diesel fue más allá en su argumentación y apeló a la función social del relato colectivo.

“Es el arte en su función más antigua y esencial: la historia contada a toda la comunidad, el fuego alrededor del que se reúnen todos”, agregó.

Para el actor, la saga va más allá del entretenimiento porque reúne a distintas generaciones en torno a experiencias y emociones compartidas.

Esa cohesión, según planteó en Cannes, es la que define el valor cultural de producciones como esta, habitualmente ignoradas por los circuitos de premiación tradicionales, como la Palma de Oro o los premios de la Academia.

La franquicia se ha reinventado a lo largo de sus entregas sin abandonar los ejes temáticos que la definen: familia, lealtad y superación.

El personaje central, Dominic “Dom” Toretto, conductor de carreras callejeras y mecánico interpretado por Diesel, encarna esa filosofía con su lema más conocido: “No hay nada más importante que la familia”.

La saga, que comenzó como una película de acción de bajo perfil en 2001, se transformó con el tiempo en un fenómeno de alcance global que mantiene una audiencia fiel en distintos continentes.