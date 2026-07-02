K-Paz de la Sierra se presentará por primera vez en Yoro durante la feria patronal

San Pedro Sula, Honduras.

La agrupación K-Paz de la Sierra llegará por primera vez al municipio de Yoro como parte de las actividades de la feria patronal.

El esperado concierto se llevará a cabo el próximo 30 de julio en el Estadio Olímpico de Yoro, y tendrá además un propósito solidario, ya que lo recaudado será en beneficio del hogar de ancianos de la localidad.

La alcaldesa Diana Urbina invitó a la población y a los visitantes a disfrutar de este evento musical y, al mismo tiempo, apoyar una noble causa.

Los boletos ya están a la venta en la Alcaldía Municipal. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse con Ana Linda Hernández al 9774-0098 o con Sadia Oseguera al 9519-7575.

También se pueden adquirir entradas en Tiendas Q Chulada, en El Negrito, Yoro, y en el restaurante CANAAN, en Morazán, Yoro.