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K-Paz de la Sierra se presentará por primera vez en Yoro durante la feria patronal

El concierto se llevará a cabo el próximo 30 de julio en el Estadio Olímpico de Yoro.

  • Actualizado: 02 de julio de 2026 a las 11:10 -
  • Redacción web
K-Paz de la Sierra se presentará por primera vez en Yoro durante la feria patronal

K-Paz de la Sierra están listos para ofrecer un espectacular show en Honduras.
San Pedro Sula, Honduras.

La agrupación K-Paz de la Sierra llegará por primera vez al municipio de Yoro como parte de las actividades de la feria patronal.

El esperado concierto se llevará a cabo el próximo 30 de julio en el Estadio Olímpico de Yoro, y tendrá además un propósito solidario, ya que lo recaudado será en beneficio del hogar de ancianos de la localidad.

La alcaldesa Diana Urbina invitó a la población y a los visitantes a disfrutar de este evento musical y, al mismo tiempo, apoyar una noble causa.

Los boletos ya están a la venta en la Alcaldía Municipal. Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse con Ana Linda Hernández al 9774-0098 o con Sadia Oseguera al 9519-7575.

También se pueden adquirir entradas en Tiendas Q Chulada, en El Negrito, Yoro, y en el restaurante CANAAN, en Morazán, Yoro.

Los artistas de K-Paz de la Sierra envían mensaje a todos los hondureños:

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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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