Le quitan la vida a balazos a mototaxista en Intibucá

Un hombre perdió la vida de forma violenta la mañana de este jueves en la carretera que conduce al sector de La Montañita, en el municipio de San Juan, Intibucá, en el occidente de Honduras.
La víctima respondía al nombre de Osman Danilo Aguilar, de 30 años de edad, quien quedó tendido en una calle de tierra justo a la par de la unidad de transporte (mototaxi) con la que laboraba a diario.
De acuerdo con los datos preliminares, Aguilar acababa de salir de su vivienda cuando fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, lo atacaron a disparos hasta arrebatarle la vida de forma inmediata.
De momento se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad y el paradero de los criminales. Corresponderá a los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indagar en el suceso para esclarecer los hechos.