Le quitan la vida a balazos a mototaxista en Intibucá

Intibucá

Un hombre perdió la vida de forma violenta la mañana de este jueves en la carretera que conduce al sector de La Montañita, en el municipio de San Juan, Intibucá, en el occidente de Honduras.

La víctima respondía al nombre de Osman Danilo Aguilar, de 30 años de edad, quien quedó tendido en una calle de tierra justo a la par de la unidad de transporte (mototaxi) con la que laboraba a diario.