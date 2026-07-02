Muere tercera víctima de explosión por pólvora en Nueva Arcadia, Copán

Copán, Honduras.

Con este fallecimiento, la cifra de muertos asciende a tres tras la fuerte explosión registrada alrededor de las 11:00 de la mañana del 1 de julio en una vivienda donde se elaboraban productos pirotécnicos de forma artesanal, en el sector de La Colmena.

La víctima fue identificada como Félix Elí Quintanilla Hernández , de 7 años, quien falleció a las 8:00 de la mañana en el Hospital Regional de Occidente, en Santa Rosa de Copán, debido a la gravedad de las quemaduras que sufrió.

La tercera víctima mortal de la explosión ocurrida en una fábrica artesanal de productos pirotécnicos en Nueva Arcadia, Copán, fue confirmada este miércoles por sus familiares, quienes lamentan la tragedia con profundo dolor.

El estallido provocó daños de consideración en la vivienda y generó alarma entre los vecinos, quienes alertaron a los cuerpos de socorro tras escuchar la potente detonación.

"Eran mis nietecitos", expresó con pesar el abuelo de los menores mientras trasladaba los ataúdes hacia su lugar natal para darles cristiana sepultura.

Freddy Maldonado, administrador de la Cruz Roja Hondureña, informó que los primeros pacientes trasladados fueron tres menores de edad, quienes llegaron en la paila de un vehículo particular debido a la gravedad de sus lesiones.

"Lamentablemente, una de las niñas que nos trajeron ya venía sin vida. Los otros niños fueron estabilizados y trasladados de emergencia al Hospital Regional de Occidente con quemaduras de tercer grado", explicó Maldonado.

La menor fallecida tenía 3 años. Posteriormente, una joven de 24 años murió a causa de las lesiones sufridas, convirtiéndose en la segunda víctima mortal del incidente.

Maldonado detalló que, además de las quemaduras, los menores presentaban severas laceraciones en las extremidades provocadas por la fuerza de la explosión.

Tras el fallecimiento de Félix Elí Quintanilla Hernández, únicamente permanecen dos sobrevivientes.

Según la evaluación preliminar de los socorristas, el menor sobreviviente presenta entre el 75 % y el 80 % de su cuerpo con quemaduras, mientras que la mujer adulta registra aproximadamente un 60 % de afectación, además de múltiples heridas ocasionadas por la explosión.

Los dos menores fallecidos serán velados en la aldea Las Flores, Copán, mientras que la joven de 24 años será velada en San José de Copán.