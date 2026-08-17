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Video del momento en el que atacan a Daniela Alejandra en Coxen Hole, Roatán

Un video muestra cómo dos hombres encapuchados y armados interceptaron a Daniela Ramos cuando regresaba a su apartamento tras cerrar el negocio donde trabajaba en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía

Un video captó el momento en que dos hombres encapuchados y armados interceptaron a Daniela Alejandra Ramos Fernandes, de 18 años, cuando se dirigía hacia su apartamento después de cerrar el negocio donde trabajaba en Coxen Hole, Roatán.

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En las imágenes se observa a la joven desplazándose por el sector cuando los dos hombres se aproximan y le cierran el paso. Los sospechosos llevan el rostro cubierto y portan armas de fuego.

El ataque ocurre en cuestión de segundos. Los individuos interceptan a Daniela y, según la información preliminar, le disparan con un arma de fuego antes de escapar del lugar.

La escena del ataque quedó registrada en cámaras de seguridad, que muestran el momento en que los dos hombres encapuchados interceptaron a Daniela Ramos.

La escena del ataque quedó registrada en cámaras de seguridad, que muestran el momento en que los dos hombres encapuchados interceptaron a Daniela Ramos.


La joven quedó gravemente herida tras el ataque. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial, pero murió debido a las heridas provocadas por los disparos.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, en la escena fueron encontrados casquillos de arma de fuego. La Policía investiga el hecho para establecer con precisión cómo ocurrió y cuál habría sido el móvil.

Daniela Alejandra Ramos Fernandes era originaria de Tela, Atlántida, y tenía apenas 18 años. Su muerte ha causado consternación entre personas de ese municipio que conocían a la joven y a su familia.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recopila información y busca más imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables y reconstruir la ruta que siguieron después del ataque. Hasta ahora no se ha informado de capturas por este crimen.

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Redacción La Prensa
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