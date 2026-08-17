Video del momento en el que atacan a Daniela Alejandra en Coxen Hole, Roatán

Roatán, Islas de la Bahía

Un video captó el momento en que dos hombres encapuchados y armados interceptaron a Daniela Alejandra Ramos Fernandes , de 18 años, cuando se dirigía hacia su apartamento después de cerrar el negocio donde trabajaba en Coxen Hole, Roatán .

El ataque ocurre en cuestión de segundos. Los individuos interceptan a Daniela y, según la información preliminar, le disparan con un arma de fuego antes de escapar del lugar.

En las imágenes se observa a la joven desplazándose por el sector cuando los dos hombres se aproximan y le cierran el paso. Los sospechosos llevan el rostro cubierto y portan armas de fuego.





La joven quedó gravemente herida tras el ataque. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial, pero murió debido a las heridas provocadas por los disparos.

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De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, en la escena fueron encontrados casquillos de arma de fuego. La Policía investiga el hecho para establecer con precisión cómo ocurrió y cuál habría sido el móvil.

Daniela Alejandra Ramos Fernandes era originaria de Tela, Atlántida, y tenía apenas 18 años. Su muerte ha causado consternación entre personas de ese municipio que conocían a la joven y a su familia.

La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) recopila información y busca más imágenes de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables y reconstruir la ruta que siguieron después del ataque. Hasta ahora no se ha informado de capturas por este crimen.