Dos mujeres asesinan a hombre con el que mantenían una relación de pareja en Roatán

Roatán, Honduras. Judith Melanie McBride Brooks, de 42 años, y Catherine Daniela Laínez Ramos, de 21, fueron detenidas por la Policía Nacional como sospechosas de la muerte de Nelson Mauricio Sevilla Cálix, de 30 años, ocurrida en el barrio El Ticket, en Roatán, Islas de la Bahía. Según las investigaciones policiales, las mujeres habrían confrontado al hombre luego de conocer que mantenía una relación de pareja con ambas. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Sevilla Cálix tenía su hogar con Judith McBride en el barrio El Suampo, en el sector de Coxen Hole, mientras que mantenía una relación extramarital con Catherine Laínez, residente en el barrio El Ticket.

Las dos mujeres son originarias de Roatán, mientras que Sevilla era originario de Olanchito, Yoro, y estaba radicado en la isla.

Descubrieron a Nelson Sevilla

Según las investigaciones policiales, al conocer que ambas mantenían una relación con el mismo hombre, las dos mujeres decidieron confrontarlo para reclamarle por la supuesta infidelidad. Para ello, habrían llegado hasta un punto del barrio El Ticket portando un machete tipo guarizama. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Al encontrarse con Sevilla comenzó una discusión entre los tres. En medio del enfrentamiento, una de las mujeres habría utilizado el machete y le provocó al hombre una herida penetrante en el cuello. Tras el ataque, Sevilla salió corriendo con dirección al Hospital Satuyé para buscar atención médica.