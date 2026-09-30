Dos mujeres asesinan a hombre con el que mantenían una relación de pareja en Roatán

Roatán, Honduras. Judith Melanie McBride Brooks, de 42 años, y Catherine Daniela Laínez Ramos, de 21, fueron detenidas por la Policía Nacional como sospechosas de la muerte de Nelson Mauricio Sevilla Cálix, de 30 años, ocurrida en el barrio El Ticket, en Roatán, Islas de la Bahía.
Según las investigaciones policiales, las mujeres habrían confrontado al hombre luego de conocer que mantenía una relación de pareja con ambas.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Sevilla Cálix tenía su hogar con Judith McBride en el barrio El Suampo, en el sector de Coxen Hole, mientras que mantenía una relación extramarital con Catherine Laínez, residente en el barrio El Ticket.
Las dos mujeres son originarias de Roatán, mientras que Sevilla era originario de Olanchito, Yoro, y estaba radicado en la isla.
Descubrieron a Nelson Sevilla
Según las investigaciones policiales, al conocer que ambas mantenían una relación con el mismo hombre, las dos mujeres decidieron confrontarlo para reclamarle por la supuesta infidelidad. Para ello, habrían llegado hasta un punto del barrio El Ticket portando un machete tipo guarizama.
Al encontrarse con Sevilla comenzó una discusión entre los tres. En medio del enfrentamiento, una de las mujeres habría utilizado el machete y le provocó al hombre una herida penetrante en el cuello. Tras el ataque, Sevilla salió corriendo con dirección al Hospital Satuyé para buscar atención médica.
Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, el hombre se desplomó sobre una de las tumbas de un cementerio de la zona. Nelson Sevilla murió pocos minutos después del ataque, según la información proporcionada sobre el caso.
Elementos de la Policía Nacional fueron alertados de lo ocurrido y se desplazaron junto con agentes de otras unidades policiales hasta el sector donde ocurrió el hecho. Los agentes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias de la muerte.
Minutos después, el contingente policial capturó a Judith Melanie McBride Brooks y Catherine Daniela Laínez Ramos, quienes quedaron en condición de sospechosas mientras avanzan las investigaciones.
Las dos mujeres fueron trasladadas inicialmente a la estación policial de Coxen Hole y posteriormente remitidas a las instalaciones del Ministerio Público en Roatán para continuar con el proceso de investigación y el procedimiento judicial correspondiente. Mientras tanto, el cuerpo de Nelson Sevilla fue trasladado a la morgue de La Ceiba, donde se practicaría la autopsia médico-legal para establecer las causas de su muerte.