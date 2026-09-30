¿Tiene polarizado? Por esta razón los rapiditos se exponen a decomiso y multas en SPS

San Pedro Sula, Cortés. Más de seis unidades del transporte público han sido decomisadas en San Pedro Sula durante operativos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), por circular con vidrios polarizados que dificultan o impiden observar el interior de los vehículos. La medida está dirigida principalmente a los buses “rapiditos” y otras unidades de transporte público. De acuerdo con autoridades de la DNVT, antes de recuperar los vehículos decomisados, los propietarios y conductores deberán retirar el polarizado. "Ya se está socializando la medida con los propietarios y conductores para que retiren voluntariamente el material de los vidrios y eviten nuevas sanciones", explicó el subinspector Luis Soto, portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNTV) en la zona norte.

“Posteriormente se estarán haciendo estos operativos enfocados principalmente en evitar el uso de polarizados en unidades de transporte”, señaló Soto a LA PRENSA.

Los controles se desarrollan en conjunto con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), principalmente en bulevares de San Pedro Sula, donde se han establecido puntos de control y verificación. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Buscan evitar riesgos dentro de las unidades

Según la DNVT, uno de los objetivos de estas acciones es garantizar que exista visibilidad hacia el interior de las unidades de transporte público como medida de seguridad de pasajeros y conductores.

Soto indicó que también buscan prevenir que dentro de los buses puedan ocurrir delitos y reducir los riesgos para quienes utilizan estas unidades.

Además del decomiso de la unidad, los conductores que incumplan la normativa pueden enfrentar multas que, según la falta cometida, oscilan entre 600 y 2,500 lempiras. La DNVT recomendó a los propietarios y conductores de transporte público acatar las instrucciones y mantener en regla su documentación para evitar inconvenientes durante las reviciones.

Refuerzan controles por el Feriado Morazánico

Los operativos se suman a las acciones que las autoridades preparan ante el aumento de la movilización durante el Feriado Morazánico.

Soto informó que ya comenzaron las inspecciones fisicomecánicas de las unidades que prestarán el servicio durante el feriado, en coordinación con el IHTT, la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y el Cuerpo de Bomberos. Por parte de la DNVT también se realizará una revisión de las unidades que circularán durante esos días, debido al incremento previsto en el movimiento de personas hacia diferentes destinos turísticos.

Asimismo, se instalarán puntos de control para detectar a conductores que manejen bajo los efectos del alcohol o de sustancias ilícitas y aplicar las sanciones establecidas en la Ley de Tránsito.