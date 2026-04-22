Decomisan 40 autobuses en San Pedro Sula: conductores sin licencia y menores al volante

Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) realizaron el decomiso de 40 unidades de autobuses en San Pedro Sula, como parte de un operativo de control tras el accidente registrado el pasado martes en el sector de Villanueva, Cortés, donde un conductor atropelló a un peatón, provocándole la muerte.
El comisionado Jairo Ramos, director regional de la institución, informó que, tras el incidente, se intensificaron las inspecciones a las unidades de transporte en la zona, lo que ha provocado un aumento considerable en los decomisos.
“Ya estamos contabilizando 41 microbuses y buses de transporte urbano decomisados por diferentes faltas”, afirmó Ramos
El funcionario detalló que, al momento del accidente, ya se habían decomisado cuatro unidades de transporte por diversas infracciones; no obstante, en las últimas 24 horas la cifra aumentó de manera considerable debido al reforzamiento de los operativos.
Las autoridades señalaron que gran parte de las irregularidades han sido identificadas gracias a denuncias de la ciudadanía, las cuales han sido recibidas y atendidas mediante el número habilitado por la institución.
Asimismo, destacaron que la participación de la población ha sido clave para fortalecer las acciones de control y supervisión en el sistema de transporte.
Durante los operativos de inspección, las autoridades han detectado diversas irregularidades, entre ellas conductores que no cuentan con licencia vigente, menores de edad manejando unidades y personas con permisos suspendidos debido a infracciones previas, como conducir bajo los efectos del alcohol.
DNVT en la zona norte descartó este miércoles que una falla mecánica haya sido la causa del accidente de un bus tipo rapidito, hecho que dejó como resultado la muerte de un joven en el municipio de Villanueva, Cortés.
El hecho se registró cuando una unidad de transporte que cubría la ruta San Pedro Sula–Potrerillos, se salió de su carril e invadió la orilla de la carretera, donde atropelló a dos personas. Como resultado del impacto, falleció José Emanuel Torres.
Tras el accidente, el conductor de la unidad, Héctor Arturo Zerón, declaró que el hecho no fue intencional y sostuvo que la causa habría sido una presunta falla en el sistema de frenos del vehículo.
Ramos agregó que el conductor ya fue remitido a los juzgados correspondientes, donde se determinará su situación legal.
Asimismo, enfatizó que este tipo de incidentes evidencian prácticas recurrentes en el transporte público. “Podemos ver buses en contravía, compitiendo y bajando pasajeros en condiciones inadecuadas".